В РФ нашли виновного в том, что Украина сбила разведывательный самолет А-50

Осужденным оказался житель Ялты, который якобы наблюдал за вылетом самолета и передал данные спецслужбам Украины.

Краснодарский краевой суд России приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Ялты по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Отмечается, что осужденным оказался житель Ялты. Мужчина был против так называемой "СВО" и не скрывал этого.

"В январе 2024 года, находясь в непосредственной близости от международного аэропорта в г. Сочи, он наблюдал вылет авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения. Понимая, что подобные сведения могут представлять интерес для спецслужб Украины, он передал данные о месте и времени вылета комплекса с целью его огневого поражения", — говорится в сообщении.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать назначенное наказание осужденному предстоит в колонии строгого режима.

Напомним, что 14 января и 23 февраля 2024 года Силы обороны сбили два российских самолета дальнего радиолокационного слежения и управления (ДРЛСУ) А-50. Первый борт поразили на Азовском море, второй — над Краснодарским краем. Стоимость А-50 составляет более 350 миллионов долларов. Таких самолетов у РФ "остались единицы".