"Педалі крутить!": солдата ЗС РФ помітили на велосипеді на мінному полі (відео)

Російського солдата помітили, як він їде на велосипеді попереду бойової техніки. Не виключено, що таким чином він прокладає маршрут по полю з мінами.

Російські військовослужбовці їздять на велосипедах за кілька метрів попереду бойової машини піхоти. Відео, що це доводить, з'явилося в Telegram-каналі russia no context.

"Тип на велосипеді веде "беху" в атаку! Педалі крутить, в натурі", — зі сміхом і матами коментують дивне пересування бійці окупаційної армії, які спостерігають за процесом за допомогою дрона.

Водночас вони радили водієві БМП максимально витиснути педаль газу, щоб об'їхати велосипедиста, оскільки цьому "тандему", судячи з усього, загрожувала небезпека від українських захисників.

Відео обривається, тому невідомо, чим закінчилася ця поїздка велосипедиста і російської БМП.

Нагадаємо, як раніше розповідав заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін, збройні сили Російської Федерації використовують на фронті всіляку техніку. Окупантів зустрічали на мопедах, мотоциклах із візками, квадроциклах, гольфкарах, мотоблоках і велосипедах.

Фокус навіть писав про п'ятірку найдивніших екземплярів техніки, яку взяли на озброєння окупаційні війська.

Однак розрахунок на гольфкари став фатальною помилкою для російських військ. Вони перетворилися для солдатів ЗС РФ на "труни на колесах".