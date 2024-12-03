"Педали крутит!": солдата ВС РФ заметили едущего на велосипеде по минному полю (видео)

Российского солдата заметили едущим на велосипеде впереди боевой техники. Не исключено, что таким образом он прокладывает маршрут по полю с минами.

Российские военнослужащие ездят на велосипедах в нескольких метрах впереди боевой машины пехоты. Видео, доказывающее это, появилось в Telegram-канале russia no context.

"Тип на велосипеде ведет "бэху" в атаку! Педали крутит, в натуре", — со смехом и матами комментируют странное передвижение бойцы оккупационной армии, наблюдающие за процессом с помощью дрона.

В то же время, они советовали водителю БМП максимально выжать педаль газа, чтобы объехать велосипедиста, так как данному "тандему", судя по всему, угрожала опасность от украинских защитников.

Видео обрывается, поэтому неизвестно, чем закончилась данная поездка велосипедиста и российской БМП.

Напомним, как ранее рассказывал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, вооруженные силы Российской Федерации используют на фронте всевозможную технику. Оккупантов встречали на мопедах, мотоциклах с колясками, квадроциклах, гольфкарах, мотоблоках и велосипедах.

Фокус даже писал о пятерке самых странных экземпляров техники, которую взяли на вооружение оккупационные войска.

Однако расчет на гольфкары стал роковой ошибкой для российских войск. Они превратились для солдат ВС РФ в "гробы на колесах".