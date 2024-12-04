Позбавили дитину виплат за загибель батька: вдова бійця відсудила в Міноборони грошову допомогу

Згідно із рішенням суду, на момент загибелі чоловіка-військовослужбовця на Харківщині його дружина була вагітна, а дитина народилася за кілька місяців після цього. Жінка звернулась до Міноборони для отримання одноразової допомоги на користь їхньої доньки, але їй відмовили.

У Львові вдова загиблого на війні з Росією військовослужбовця змогла відсудити для своєї доньки належну їй допомогу від держави. Міноборони не внесло дівчинку в перелік осіб, які мають право на державну виплату, оскільки вона народилася вже після загибелі батька. Про це йдеться в рішенні Львівського окружного адміністративного суду.

Згідно із рішенням суду, на момент загибелі чоловіка-військовослужбовця на Харківщині його дружина була вагітна, а дитина народилася за кілька місяців після цього. Жінка звернулась до Міноборони для отримання одноразової допомоги на користь їхньої доньки, але їй відмовили. Причиною вказали те, що дитина народилася вже після смерті батька.

Протоколом засідання комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум було призначено одноразову грошову допомогу у зв`язку із загибеллю військовослужбовця його батькам, сину та дружині.

Вдова військовослужбовця подала до суду з вимогою визнати таке рішення протиправним і зобов`язати відповідача призначити та виплатити її дитині належні їй кошти.

Справу розглянув суддя Андрій Ланкевич і вирішив, що "Висновок відповідача про те, що дитина загиблого військовослужбовця народилася після його смерті, а тому ця дитина не набула прав на отримання частки одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця, є помилковим".

Він визнав протиправною та скасував відмову Міноборони виплатити одноразову допомогу доньці загиблого військового, зобов’язавши повторно розглянути заяву жінки на виплату одноразової грошової допомоги, передбаченої п.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №168, на доньку та ухвалити рішення з урахуванням висновків суду.

Нагадаємо, що на Волині судили чоловіка, якого відправили з полігона додому, бо непридатний до служби.

Також на Волині після загибелі сина-героя об'явився батько і вимагає долю з компенсації. Мати ростила сина всі роки сама.