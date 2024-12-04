Лишили ребенка выплат за гибель отца: вдова бойца отсудила у Минобороны денежную помощь

Согласно решению суда, на момент гибели мужчины-военнослужащего на Харьковщине его жена была беременна, а ребенок родился через несколько месяцев после этого. Женщина обратилась в Минобороны для получения единовременного пособия в пользу их дочери, но ей отказали.

Во Львове вдова погибшего на войне с Россией военнослужащего смогла отсудить для своей дочери положенную ей помощь от государства. Минобороны не внесло девочку в перечень лиц, имеющих право на государственную выплату, поскольку она родилась уже после гибели отца. Об этом говорится в решении Львовского окружного административного суда.

Согласно решению суда, на момент гибели мужчины-военнослужащего на Харьковщине его жена была беременна, а ребенок родился через несколько месяцев после этого. Женщина обратилась в Минобороны для получения единовременного пособия в пользу их дочери, но ей отказали. Причиной указали то, что ребенок родился уже после смерти отца.

Протоколом заседания комиссии Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременной денежной помощи и компенсационных сумм было назначено одноразовую денежную помощь в связи с гибелью военнослужащего его родителям, сыну и жене.

Вдова военнослужащего подала в суд с требованием признать такое решение противоправным и обязать ответчика назначить и выплатить ее ребенку причитающиеся ей средства.

Дело рассмотрел судья Андрей Ланкевич и решил, что "Вывод ответчика о том, что ребенок погибшего военнослужащего родился после его смерти, а потому этот ребенок не приобрел прав на получение доли единовременного денежного пособия в случае гибели военнослужащего, является ошибочным".

Он признал противоправным и отменил отказ Минобороны выплатить единовременное пособие дочери погибшего военного, обязав повторно рассмотреть заявление женщины на выплату единовременной денежной помощи, предусмотренной п.2 Постановления Кабинета Министров Украины от 28.02.2022 года №168, на дочь и принять решение с учетом выводов суда.

Напомним, что на Волыни судили мужчину, которого отправили с полигона домой, потому что непригоден к службе.

Также на Волыни после гибели сына-героя объявился отец и требует долю по компенсации. Мать растила сына все годы сама.