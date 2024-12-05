"Калашников" випробував бойовий електромотоцикл: що відомо про російський БЕМ

За заявою російських розробників, техніка має безшумну роботу і низьку теплову помітність, що важливо під час прихованих розвідувальних місій.

Відомий російський виробник озброєння "Концерн Калашников" запропонував армії РФ рішення в галузі армійської техніки "спеціального призначення". У межах тривалої війни в Україні концерн провів випробування бойових електричних мотоциклів (БЕМ) у різних військових частинах, дислокованих у прикордонних районах. Про це 4 грудня повідомила пресслужба компанії.

За словами виробника, мотоцикл вирізняються високою швидкістю, маневреністю та легкістю конструкції. Ці показники стали важливим компонентом сучасних військових операцій.

"Калашников" акцентує на тому, що техніка володіє безшумною роботою і низькою тепловою помітністю, що робить ці мотоцикли ефективним інструментом для розвідувальних і тактичних місій, що вимагають скритності.

"У сучасних умовах характер ведення бойових дій зазнав суттєвих змін. Зразки техніки, які колись розглядали як вузько спеціалізовані або допоміжні, що має попит на сьогодні, і застосовуються на повну силу своїх тактико-технічних переваг", — зазначив гендиректор концерну Алан Лушников.

Практичне застосування та перспективи

Коментуючи новину оглядачі Army Recognition зазначили, що така техніка може бути більш затребувана на полі бою, ніж здається на перший погляд. Мотоцикли чудово підходять для розвідувальних операцій, потребують мінімального забезпечення і здатні долати складні ділянки місцевості з високою швидкістю і скритністю.

Техніка дає змогу ухилятися від дронів та інших загроз, що робить її безцінними в тактичних місіях, де кожна секунда має значення. Ба більше, мотоцикли з гібридним двигуном можуть бути вкрай корисними в умовах дефіциту палива.

Крім того, впровадження таких технологій скорочує логістичне навантаження і підвищує мобільність військ, що особливо важливо в асиметричних конфліктах, де скритність і швидкість відіграють вирішальну роль.

Таким чином електричні мотоцикли не тільки можуть забезпечити військовим оперативну гнучкість, а й стати частиною ширшої концепції з інтеграції передових технологій у бойову техніку.

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Нагадаємо, 2024 року російські окупанти в Україні почали все частіше застосовувати мотоцикли у своїх штурмових операціях. Однак спроби швидкого підходу противника до позицій Сил оборони часто закінчуються фатально для штурмовиків ЗС РФ.

Один із таких епізодів стався в травні поточного року під Вугледаром, де оператори українських БПЛА розгромили групу російських піхотинців на мотоциклах, які намагалися здійснити "зухвалий прорив".