"Калашников" испытал боевой электромотоцикл: что известно о российском БЭМ

По заявлению российских разработчиков, техника обладает бесшумной работой и низкой тепловой заметностью, что важно во время скрытых разведывательных миссий.

Известный российский производитель вооружения "Концерн Калашников" предложил армии РФ решение в области армейской техники "специального назначения". В рамках продолжающейся войны в Украине концерн провел испытания боевых электрических мотоциклов (БЭМ) в различных воинских частях, дислоцированных в приграничных районах. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба компании.

По словам производителя, мотоцикл отличающиеся высокой скоростью, маневренностью и легкостью конструкции. Эти показатели стали важным компонентом современных военных операций.

"Калашников" акцентирует на том, что техника обладает бесшумной работой и низкой тепловой заметностью, что делает эти мотоциклы эффективным инструментом для разведывательных и тактических миссий, требующих скрытности.

"В современных условиях характер ведения боевых действий претерпел существенные изменения. Образцы техники, которые прежде рассматривали как узко специализированные или вспомогательные, сегодня широко востребованы и применяются в полную силу своих тактико-технических преимуществ", – отметил гендиректор концерна Алан Лушников.

Практическое применение и перспективы

Комментируя новость обозреватели Army Recognition отметили, что такая техника может быть более востребована на поле боя, чем кажется на первый взгляд. Мотоциклы прекрасно подходят для разведывательных операций, требуют минимального обеспечения и способны преодолевать сложные участки местности с высокой скоростью и скрытностью.

Техника позволяет уклоняться от дронов и других угроз, что делает ее бесценными в тактических миссиях, где каждая секунда имеет значение. Более того мотоциклы с гибридным двигателем может быть крайне полезным в условиях дефицита топлива.

Кроме того, внедрение таких технологий сокращает логистическую нагрузку и повышает мобильность войск, что особенно важно в асимметричных конфликтах, где скрытность и скорость играют решающую роль.

Таким образом электрические мотоциклы не только могут обеспечить военным оперативную гибкость, но и стать частью более широкой концепции по интеграции передовых технологий в боевую технику.

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Напомним, в 2024 году российские оккупанты в Украине начали все чаще применять мотоциклы в своих штурмовых операциях. Однако попытки быстрого подхода противника к позициям Сил обороны зачастую заканчиваются фатально для штурмовиков ВС РФ.

Один из таких эпизодов произошел в мае текущего года под Угледаром, где операторы украинских БПЛА разгромили группу российских пехотинцев на мотоциклах, которые пытались осуществить "дерзкий прорыв".