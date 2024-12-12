За час війни в Україні особиста армія Кадирова зросла майже втричі (відео)

До повномасштабного вторгнення в Україну під контролем Кадирова перебувало сім воєнізованих підрозділів. На кінець 2024 року ця кількість зросла до 20 різних формувань.

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З початком широкомасштабної війни Росії проти України чисельність особистої армії глави Чечні Рамзана Кадирова зросла втричі, що підтверджують дані розслідування "Проект.Детали".

До 2022 року Кадиров контролював 7 підрозділів, переважно зі структури МВС і Росгвардії, загальною чисельністю близько 6-8 тисяч бійців. За даними розслідування, до грудня 2024 року кількість підконтрольних йому підрозділів збільшилася до 20, включно з формуваннями з Міністерства оборони Росії, які раніше не входили в його зону впливу.

Десять підрозділів — це нові формування, вісім — формально підпорядковуються Міноборони РФ, два підрозділи — "Росгвардії".

На 25 лютого 2022 року на огляді Кадирова були присутні близько 12 тисяч осіб, хоча точний розподіл їх за підрозділами залишається невідомим. На останньому огляді наприкінці 2024 року Кадиров заявив про 25 тисяч учасників. Однак невідомо, чи входили всі вони до складу офіційних силових структур.

Армія кадиродва до 2022 року Фото: Скрін відео

Структура армії

Силові підрозділи під управлінням Кадирова мають різну чисельність і призначення:

Полк поліції ім. Ахмата Кадирова. Ахмата Кадирова — близько 1 300 бійців (за аналогією з московським полком поліції).

Загони ОМОНу і полки "Росгвардії" — до 1 000 осіб.

Моторизовані батальйони — до 500 осіб.

Загони СОБР — кілька сотень бійців.

До кінця 2024 року в структурі Кадирова з'явилися нові підрозділи: два додаткові полки "Росгвардіі" — 94-та і 96-та, батальйон оперативного призначення, полк поліції з охорони об'єктів, а також 8 підрозділів із Міноборони Росії.

Армія Кадирова наприкінці 2024 року Фото: Скрін відео

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