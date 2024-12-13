Вогнева міць десяти FPV: під Курськом бронетехніку зупиняють Javelin, а не дрони, — Forbes

За словами журналістів, за багато влучень по російській бронетехніці в Курській області з 7 листопада відповідальні протитанкові ракетні розрахунки, а не оператори дронів.

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З безлічі роликів, знятих у Курській області, можна зробити висновок про те, що FPV-дрони знищили більшу частину бронетехніки, яку російські війська втратили під час контратак на 400 кв. км, зайнятих ЗСУ в Курській області з серпня. Про це пише Forbes.

Але це не зовсім так, і враження може бути оманливим, зазначає видання. FPV-дрони передають своїм операторам відео в реальному часі, тому є достатньо доказів їхніх ударів. Але ці докази суперечать реальності на землі в Курській області й, можливо, в інших районах повномасштабної війни.

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Реальність же така, що за багато влучень по російській бронетехніці в Курській області з 7 листопада відповідальні протитанкові ракетні розрахунки, а не оператори дронів.

"Дуже кумедно бачити, як усі думають, що FPV рулять", — написав Kriegsforscher, оператор безпілотників української морської піхоти в Курській області, чия група допомагає захищати західний край виступу.

За останні два дні російських атак російський 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк втратив 17 одиниць бронетехніки в секторі Крігсфоршера. Більшість із них були знерухомлені мінами або протитанковими керованими ракетами, такими як американські Javelin або українські Stugna-P.

"Тільки після цього безпілотники FPV почали працювати", — зазначив автор публікації.

Дрони з невеликими мінами, які несуть їх на невелику відстань у кілька кілометрів, краще підходять для знищення застряглих транспортних засобів, а не під час пересування.

"Загалом, я бачу, що приблизно 10-15 відсотків [бронетехніки] було знищено FPV — я маю на увазі, під час переміщення", — зазначив Крігсфоршер.

Росіяни втратили близько 100 транспортних засобів на ділянці площею 6 кв. кілометрів у Курській області — і тільки за останні кілька тижнів, коли посилили свої атаки на українському виступі. Попри те, що безпілотники ускладнюються, а майстерність їхніх операторів зростає, українські FPV-дрони, які Україна виробляє зі швидкістю понад мільйон на рік, все ще не мають руйнівної сили ПТРК Javelin, розроблених у 1990-х роках.

З погляду чистої вогневої потужності ракета Javelin еквівалентна десятку FPV-дронів.

Нагадаємо, що завод у Таганрозі атакувала ракета-дрон "Паляниця", за даними Forbes.

Також повідомлялося, що 13 грудня ЗС РФ атакували Україну крилатими та балістичними ракетами. У регіонах лунали вибухи.