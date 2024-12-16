Стверджувати, що РФ використовує в рази менше КАБів, зарано: названо причини, — Defense Express

За даними аналітиків, як причину називають дозвіл на використання ATACMS по території РФ, що могло змусити ворога відвести свою тактичну авіацію.

Related video

Днями в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що РФ нібито стала менше використовувати так звані кориговані авіаційні бомби з модулями УМПК, чому наводилися різні причини. Про це повідомляє Defense Express.

Офіційна статистика говорить про дещо іншу ситуацію. Цієї неділі, 15 грудня, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ворог за минулий тиждень застосував приблизно 630 так званих КАБів.

Дані про використання ворогом цих боєприпасів за тиждень не оголошувалися, але є відомості за останній тиждень листопада — близько 500. Іншими словами, порівняно з цим періодом кількість КАБів, які використовував ворог, навіть збільшилася.

Але в інші три тижні листопада ворог використовував по 800-900 КАБів щотижня. А от між 21 і 27 жовтня було оголошено про 1100 одиниць. Це рекордний показник, бо в інші тижні йшлося про ті самі 800-900 одиниць. Водночас якщо взяти літній період, то 12-19 серпня ворог застосував 750 КАБів, 8-14 липня 700, за перший тиждень липня — 600, а за останній тиждень червня — 800.

"І хоча офіційна статистика щодо застосування РФ КАБів не є повною та систематичною, вже можна помітити, що витрата ворогом близько 600 таких авіаційних боєприпасів на тиждень не є аномальним показником. Інша річ, що порівняно з піком наприкінці жовтня їхня витрата справді зменшилася", — зазначається в публікації.

Причиною називають дозвіл на використання ATACMS по території РФ, що могло змусити ворога відвести свою тактичну авіацію надалі. Водночас заборону на використання цих балістичних ракет по РФ було скасовано ще нібито 17 листопада, після чого якраз і був рекорд використання ворогом КАБів.

На застосування авіабомб могла вплинути погода як фактор певного зниження ефективності російських розвідувальних БПЛА. Оскільки застосування керованих авіабомб потребує даних про координати об'єктів, а саме дрони й відповідають за значний відсоток виявлених цілей. На відсоток застосування дронів також впливає використання українських зенітних дронів, якими вдалося знищити вже сотні російських розвідувальних БПЛА.

Водночас дані за літо показують, що у ворога також були тижні, під час яких використовувалося по 600 КАБів. Але тоді не було нельотної погоди чи втрат у дронах-розвідниках — найкращою ідеєю протидії авіабомбам вважався Як-52.

Причиною зниження використання ворогом КАБів іноді називають проблеми з виснаженням льотного ресурсу фронтових бомбардувальників Су-34. Але РФ навряд чи має суттєві проблеми з цим, бо час від часу рапортує про виготовлення нових Су-34 і Су-35, що прямо вказує на відсутність катастрофічних проблем у цій галузі. Також навряд чи є суттєві проблеми з виробництвом модулів УМПК.

Пошук реальних причин цього може бути більш ніж складним і, найімовірніше, йтиметься про комплексний вплив безлічі факторів.

Нагадаємо, що спецпризначенці ЗСУ знищили взвод росіян у Курській області.

Також повідомлялося, що журналісти розповіли про причини СЗЧ і насильство в Силах підтримки ЗСУ.