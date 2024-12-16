Утверждать, что РФ использует в разы меньше КАБов, рано: названы причины, — Defense Express

По данным аналитиков, в качестве причины называют разрешение на использование ATACMS по территории РФ, что могло заставить врага увести свою тактическую авиацию.

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На днях в украинских СМИ появилась информация о том, что РФ якобы стала меньше использовать так называемые корректируемые авиационные бомбы с модулями УМПК, чему приводились разные причины. Об этом сообщает Defense Express.

Официальная статистика говорит о несколько иной ситуации. В это воскресенье, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что враг за минувшую неделю применил примерно 630 так называемых КАБов.

Данные об использовании врагом этих боеприпасов за неделю не объявлялись, но есть сведения за последнюю неделю ноября – около 500. Другими словами, по сравнению с этим периодом количество КАБов, которые использовал враг, даже увеличилось.

Но в другие три недели ноября враг использовал по 800-900 КАБов еженедельно. А вот между 21 и 27 октября было объявлено о 1100 единицах. Это рекордный показатель, потому что в другие недели речь шла о тех же 800-900 единицах. В то же время, если взять летний период, то 12-19 августа враг применил 750 КАБов, 8-14 июля 700, за первую неделю июля — 600, а за последнюю неделю июня — 800.

"И хотя официальная статистика по применению РФ КАБов не является полной и систематической, уже можно заметить, что расход врагом около 600 таких авиационных боеприпасов в неделю не является аномальным показателем. Другое дело, что по сравнению с пиком в конце октября их расход действительно уменьшился", — отмечается в публикации.

В качестве причины называют разрешение на использование ATACMS по территории РФ, что могло заставить врага увести свою тактическую авиацию в дальнейшем. В то же время, запрет на использование этих баллистических ракет по РФ был отменен еще якобы 17 ноября, после чего как раз и был рекорд использования врагом КАБов.

На применение авиабомб могла повлиять погода как фактор определенного снижения эффективности российских разведывательных БПЛА. Поскольку применение управляемых авиабомб требует данных о координатах объектов, а именно дроны и отвечают за значительный процент выявленных целей. На процент применения дронов также влияет использование украинских зенитных дронов, которыми удалось уничтожить уже сотни российских разведывательных БПЛА.

В то же время данные за лето показывают, что у врага также были недели, во время которых использовалось по 600 КАБов. Но тогда не было нелетной погоды или потерь в дронах-разведчиках — лучшей идеей противодействия авиабомбам считался Як-52.

Причиной снижения использования врагом КАБов иногда называют проблемы с истощением летного ресурса фронтовых бомбардировщиков Су-34. Но РФ вряд ли имеет существенные проблемы с этим, потому что время от времени рапортует об изготовлении новых Су-34 и Су-35, что прямо указывает на отсутствие катастрофических проблем в этой области. Также вряд ли есть существенные проблемы с производством модулей УМПК.

Поиск реальных причин этого может быть более чем сложным и речь, скорее всего, будет идти о комплексном влиянии множества факторов.

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