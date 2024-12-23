У РФ заявили про підготовку військової операції в Придністров'ї: Молдова спростувала

Інформація про операцію із силового захоплення Молдавської ГРЕС надійшла від зовнішньої розвідки РФ. Приводом для цього нібито стала ситуація з транзитом російського газу в Молдову через Україну.

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Російські пропагандисти поширили у ЗМІ інформацію Служби зовнішньої розвідки РФ (СЗР) про підготовку військової операції Молдови на території Придністров'я. Повідомлялося, що президент республіки Мая Санду нібито розпорядилася підготувати план із силового захоплення електростанції Молдавської ГРЕС. У відповідь Кишинів заявив про "серйозну і небезпечну дезінформацію".

Російський "Интерфакс" із посиланням на СЗР написав, що нещодавно в Кишиневі відбулася нарада з питання проблем в енергетиці на тлі можливих проблем, пов'язаних із закінченням 31 грудня терміну російсько-українського договору на транзит природного газу.

Санду нібито відмовилася обговорювати проблему з українською стороною і заявила, якщо Москва не знайде спосіб розв'язати це питання, то Кишинів "відіграється на проросійському Придністров'ї".

За інформацією СЗР, молдавський президент після наради була "у нестямі" й розпорядилася підготувати військову операцію на території Придністров'я з метою взяти під контроль електростанцію.

Ця заява зумовила занепокоєння серед європейських дипломатів, оскільки вона може посилити кризу в регіоні, що перебуває в зоні стратегічних інтересів Росії.

Реакція Кишинева

У відповідь на вкидання російських пропагандистів глава Кабінету президента Молдови Адріан Балутель заявив про небезпечну дезінформацію російської сторони.

"Це серйозна й небезпечна дезінформація, покликана посіяти паніку та недовіру. Ми підтверджуємо, що Кишинів, як і раніше, твердо прихильний до мирного врегулювання конфлікту без будь-яких винятків", — написав він у соцмережах.

Балутель зазначив, що звинувачувати Київ і Кишинів в енергетичній ситуації в регіоні абсолютно хибно й маніпулятивно, оскільки між російським "Газпромом" і "Молдавгазом" діє контракт, який передбачає постачання природного газу незалежно від маршруту транзиту.

"Нинішні проблеми спричинені відмовою "Газпрому" виконувати свої контрактні зобов'язання, а не діями молдовського уряду", — зауважили в Кишиневі.

Енергетична ситуація в регіоні

На початку грудня глава уряду Молдови Дорін Речан оголосив надзвичайний стан в енергетичному секторі. Це рішення ухвалили через очікуване припинення постачання російського газу з 1 січня, оскільки наразі газ постачають у Придністров'я і Молдову транзитом через Україну.

Придністров'я зі свого боку, володіючи двома великими гідроелектростанціями, є основним постачальником електроенергії для Молдови. У зв'язку з цим "влада" республіки вже пригрозила Кишиневу відключенням електрики, якщо питання постачання російського газу не буде вирішено.

Нагадаємо, у травні агентство "РИА" повідомило, що Молдова нібито почала накопичувати військову техніку біля кордонів невизнаного Придністров'я. Йдеться про полігон біля населеного пункту Булбоака, де Міністерство оборони Молдови періодично проводить навчання.