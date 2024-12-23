В РФ заявили о подготовке военной операции в Приднестровье: Молдова опровергла

Информация об операции по силовом захвате Молдавской ГРЭС поступила от внешней разведки РФ. Поводом для этого якобы стала ситуация с транзитом российского газа в Молдову через Украину.

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Российские пропагандисты распространили в СМИ информацию Службы внешней разведки РФ (СВР) о готовящейся военной операции Молдовы на территории Приднестровья. Сообщалось, что президент республики Майя Санду якобы распорядилась подготовить план по силовому захвату электростанции Молдавской ГРЭС. В ответ Кишинев заявил о "серьезной и опасной дезинформации".

Российский "Интерфакс" со ссылкой на СВР написал, что недавно в Кишиневе прошло совещание по вопросу проблем в энергетики на фоне возможных проблем, которые связаны с истечением 31 декабря срока российско-украинского договора на транзит природного газа.

Санду якобы отказалась обсуждать проблему с украинской стороной и заявила, что если Москва не найдет способ решить этот вопрос, то Кишинев "отыграется на пророссийском Приднестровье".

По информации СВР, молдавский президент после совещания была "вне себя" и распорядилась подготовить военную операцию на территории Приднестровья с целью взять под контроль электростанцию.

Это заявление вызвало беспокойство среди европейских дипломатов, так как оно может усилить кризис в регионе, который находится в зоне стратегических интересов России.

Реакция Кишинева

В ответ на вброс российских пропагандистов глава Кабинета президента Молдовы Адриан Балутель заявил об опасной дезинформации российской стороны.

"Это серьезная и опасная дезинформация, призванная посеять панику и недоверие. Мы подтверждаем, что Кишинев по-прежнему твердо привержен мирному урегулированию конфликта без каких-либо исключений", — написал он в соцсетях.

Балутель отметил, что обвинять Киев и Кишинев в энергетической ситуации в регионе абсолютно ложно и манипулятивно, поскольку между российским "Газпромом" и "Молдавгаз" существует контракт, который предусматривает поставку природного газа независимо от маршрута транзита.

"Нынешние проблемы вызваны отказом "Газпрома" выполнять свои контрактные обязательства, а не действиями молдавского правительства", — подчеркнули в Кишиневе.

Энергетическая ситуация в регионе

В начале декабря глава правительства Молдавии Дорин Речан объявил чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Это решение было принято из-за ожидаемого прекращения поставок российского газа с 1 января, так как на текущий момент газ поставляется в Приднестровье и Молдову транзитом через Украину.

Приднестровье в свою очередь, обладая двумя крупными гидроэлектростанциями, является основным поставщиком электроэнергии для Молдовы. В связи с этим "власти" республики уже пригрозили Кишиневу отключением электричества, если вопрос поставок российского газа не будет решен.

Напомним, в мае агентство "РИА" сообщило, что Молдова якобы начала накапливать военную технику у границ непризнанного Приднестровья. Речь идет о полигоне возле населенного пункта Булбоака, где Министерство обороны Молдовы периодически проводит учения.

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