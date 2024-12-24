Авіація РФ отримала модернізовані ракети "Вихрь-1": у чому особливість боєприпасу

Боєприпас оснащений двоступеневою боєголовкою, що дає змогу вражати широкий спектр цілей — бронетехніку, літаки, вертольоти, а також надводні об'єкти.

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Концерн "Калашников" представив модифіковану версію керованої ракети повітряного базування "Вихрь-1" з поліпшеними бойовими можливостями. Вона призначена для ураження широкого спектра цілей — наземних, включно з бронетехнікою та укріпленнями, різних повітряних і надводних об'єктів. Про це 23 грудня повідомили в Army Recognition.

Ракета "Вихрь-1" являє собою модернізовану версію комплексу 9К121 "Вихор", розробленого конструкторським бюро КБП. Вона призначена для використання на вертольотах Ка-50 і Ка-52, а також на штурмовиках Су-25Т.

Боєприпас оснащений двоступеневою боєголовкою, що включає кумулятивний заряд і осколково-фугасну оболонку. Така конструкція дає змогу вражати широкий спектр цілей, роблячи ракету універсальним засобом ураження.

"Вихрь-1" має лазерну систему наведення, яка забезпечує високу точність і знижує вразливість до засобів радіоелектронного придушення.

Максимальна швидкість ракети досягає 1,8 Маха, а дальність ураження варіюється від 800 до 10 000 метрів, що робить її одним із найефективніших рішень для сучасних ударних завдань.

Основні характеристики

дальність ураження — від 800 до 10 000 метрів;

вертикальна дальність — від 10 до 4 000 метрів;

швидкість — до 1,8 Маха (610 м/с);

наведення — лазерний промінь, стійкий до радіоелектронних перешкод;

бойова частина — двоступенева (кумулятивна та осколково-фугасна).

Раніше повідомлялося, що російські ударні вертольоти були оснащені ракетами "Вихор" з дальністю ураження до 10 км. Однак не обійшлося без проблем — бортова апаратура гелікоптерів сприймає пуск ракети "Вихрь" за наведення ворожих ЗРК.