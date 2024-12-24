Авиация РФ получила модернизированные ракеты "Вихрь-1": в чем особенность боеприпаса

Боеприпас оснащен двухступенчатой боеголовкой, что позволяет поражать широкий спектр целей — бронетехнику, самолеты, вертолеты, а также надводные объекты.

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Концерн "Калашников" представил модифицированную версию управляемой ракеты воздушного базирования "Вихрь-1" с улучшенными боевыми возможностями. Она предназначена для поражения широкого спектра целей — наземных, включая бронетехнику и укрепления, различных воздушных и надводных объектов. Об этом 23 декабря сообщили в Army Recognition.

Ракета "Вихрь-1" представляет собой модернизированную версию комплекса 9К121 "Вихрь", разработанного конструкторским бюро КБП. Она предназначена для использования на вертолетах Ка-50 и Ка-52, а также на штурмовиках Су-25Т.

Боеприпас оснащен двухступенчатой боеголовкой, включающей кумулятивный заряд и осколочно-фугасную оболочку. Такая конструкция позволяет поражать широкий спектр целей, делая ракету универсальным средством поражения.

"Вихрь-1" имеет лазерную систему наведения, которая обеспечивает высокую точность и снижает уязвимость к средствам радиоэлектронного подавления.

Максимальная скорость ракеты достигает 1,8 Маха, а дальность поражения варьируется от 800 до 10 000 метров, что делает ее одним из наиболее эффективных решений для современных ударных задач.

Основные характеристики

дальность поражения — от 800 до 10 000 метров;

вертикальная дальность — от 10 до 4 000 метров;

скорость — до 1,8 Маха (610 м/с);

наведение — лазерный луч, устойчивый к радиоэлектронным помехам;

боевая часть — двухступенчатая (кумулятивная и осколочно-фугасная).

Ранее сообщалось, что что российские ударные вертолеты были оснащены ракетами "Вихрь" с дальностью поражения до 10 км. Однако не обошлось без проблем — бортовая аппаратура вертолетов воспринимает пуск "Вихря" за наведение вражеских ЗРК.