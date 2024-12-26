Український дрон вразив у Криму російське судно "Федір Урюпін": усі деталі атаки

Судно, що належить українській компанії "Чорноморнафтогаз", яке росіяни захопили під час анексії Криму 2014 року, стояло в бухті біля селища Чорноморське. Результативний удар був вище його ватерлінії, повідомляють моніторингові ресурси.

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Український безпілотник вразив російське судно "Федір Урюпін" у бухті біля селища Чорноморське в окупованому Криму. Про це повідомили джерела моніторингового каналу "Кримський вітер".

Інцидент стався ще 23 грудня близько 17.00. Удар дроном припав вище ватерлінії, судно не затонуло, але зазнало пошкоджень. Інші подробиці інциденту невідомі.

Судно "Федір Урюпін" побудовано 2010 року, воно належало українській компанії "Чорноморнафтогаз". Російські окупанти захопили його в України 2014 року під час анексії Криму, останнім часом його не використовували.

У базі морських суден Marinetraffic зазначено, що "Федір Урюпін" ходив під російським прапором.

"Федір Урюпін" ходив під російським прапором.

Українське військове командування на момент публікації новини не коментувало атаки дронами по цілях у Криму та її наслідки. Російська сторона також не повідомляла про збитки.

Нагадаємо, Сили оборони України отримують на озброєння безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик". БПЛА мають безшумні електричні двигуни та підвищену стійкість до радіоелектронних перешкод.

Росія тим часом виробляє до 2 000 безпілотників Shahed на місяць. Уламки такого дрона знайшли після атаки по Харкову 21 грудня.