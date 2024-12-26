Украинский дрон поразил в Крыму российское судно "Федор Урюпин": все детали атаки

Принадлежащее украинской компании "Черноморнефтегаз" судно, которое россияне захватили во время аннексии Крыма в 2014 году, стояло в бухте у поселка Черноморское. Результативный удар пришелся выше его ватерлинии, сообщают мониторинговые ресурсы.

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Украинский беспилотник поразил российское судно "Федор Урюпин" в бухте у поселка Черноморское в оккупированном Крыму. Об этом сообщили источники мониторингового канала "Крымский ветер".

Инцидент произошел еще 23 декабря около 17.00. Удар дроном пришелся выше ватерлинии, судно не затонуло, но получило повреждения. Другие подробности инцидента неизвестны.

Судно "Федор Урюпин" построено в 2010 году, оно принадлежало украинской компании "Черноморнефтегаз". Российские оккупанты захватили его у Украины в 2014 году во время аннексии Крыма, в последнее время его не использовали.

В базе морских судов Marinetraffic отмечается, что "Федор Урюпин" ходил под российским флагом.

"Федор Урюпин" ходил под российским флагом.

Украинское военное командование на момент публикации новости не комментировало атаку дронами по целям в Крыму и ее последствия. Российская сторона также не сообщала об ущербе.

Напомним, Силы обороны Украины получают на вооружение беспилотный авиационный комплекс "Щедрик". БПЛА имеют бесшумные электрические двигатели и повышенную устойчивость к радиоэлектронным помехам.

Россия тем временем производит до 2 000 беспилотников Shahed в месяц. Обломки такого дрона нашли после атаки по Харькову 21 декабря.