У РФ відмовилися від ремонту військових кораблів у Криму, — ВМС України

Представник ВМС Дмитро Плетенчук нагадав про знищення малого ракетного корабля "Циклон" у Севастопольській бухті, два удари по підводному човні "Ростов-на-Дону", а також про удар по малому ракетному кораблю "Аскольд" у Керчі.

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РФ остаточно відмовилася від ремонту своїх військових кораблів на потужностях у Криму через загрозу українських ударів. Про це заявив речник Військово-морських сил України, капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук, передає "Радіо Свобода".

"Ми вже довели на практиці, що використовувати ремонтні бази для Чорноморського флоту росіян більше не вийде. Щоб відновлювати кораблі, спочатку їх потрібно туди завести, а зараз ніхто не буде цього робити", — заявив Плетенчук.

Разом із цим представник ВМС нагадав про знищення малого ракетного корабля "Циклон" у Севастопольській бухті, два удари по підводному човну "Ростов-на-Дону", а також про удар по малому ракетному кораблю "Аскольд" у Керчі.

Ці приклади підказують росіянам, що все ж використовувати Крим для ремонту суден неможливо в принципі.

Удари по військових об'єктах Криму

Наслідки атаки на малий ракетний корабель "Аскольд" у Керчі, листопад 2023 року

20 листопада в розвідці Великої Британії заявили, що починаючи з 24 лютого 2022 року, українські Збройні сили знищили або пошкодили понад 25% основних російських військових кораблів, що діяли в Чорному морі.

При цьому британська розвідка зазначає, що хоча Чорноморський флот Росії обмежений територією східної частини Чорного моря, він зберігає здатність завдавати ударів з великої відстані по території України для підтримки сухопутних операцій.

За даними ВМС України, з початку повномасштабної війни Чорноморський флот Росії втратив близько третини своїх кораблів.

Нагадаємо, що Forbes розповіло про "пригоди" 810 бригади РФ, яку двічі підривали та розбивали.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, як довго російські літаки залишаться без палива.