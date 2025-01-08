В РФ отказались от ремонта военных кораблей в Крыму, — ВМС Украины

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук напомнил об уничтожении малого ракетного корабля "Циклон" в Севастопольской бухте, двух ударах по подлодке "Ростов-на-Дону", а также об ударе по малому ракетному кораблю "Аскольд" в Керчи.

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РФ окончательно отказалась от ремонта своих военных кораблей на мощностях в Крыму из-за угрозы украинских ударов. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины, капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук, передает "Радио Свобода".

"Мы уже доказали на практике, что использовать ремонтные базы для Черноморского флота россиян больше не получится. Чтобы восстанавливать корабли, сначала их нужно туда завести, а сейчас никто не будет этого делать", – заявил Плетенчук.

Вместе с этим представитель ВМС напомнил об уничтожении малого ракетного корабля "Циклон" в Севастопольской бухте, двух ударах по подлодке "Ростов-на-Дону", а также об ударе по малому ракетному кораблю "Аскольд" в Керчи.

Эти примеры подсказывают россиянам, что все же использовать Крым для ремонта судов невозможно в принципе.

Удары по военным объектам Крыма

Последствия атаки на малый ракетный корабль "Аскольд" в Керчи, ноябрь 2023 года

20 ноября в разведке Великобритании заявили, что начиная с 24 февраля 2022 года, украинские Вооруженные силы уничтожили или повредили более 25% основных российских военных кораблей, действовавших в Черном море.

При этом британская разведка отмечает, что хотя Черноморский флот России ограничен территорией восточной части Черного моря, он сохраняет способность наносить удары с большого расстояния по территории Украины для поддержки сухопутных операций.

По данным ВМС Украины, с начала полномасштабной войны Черноморский флот России потерял около трети своих кораблей.

Напомним, что Forbes рассказало о "приключениях" 810 бригады РФ, которую дважды взрывали и разбивали.

Также Фокус в своем материале объяснял, как долго российские самолеты останутся без топлива.