Контракт поновлюють за 72 години: в армію після СЗЧ повернулися понад 7 тисяч військових, — ДБР

За даними відомства, 4 тис. 396 осіб уже офіційно поновлено в лавах ЗСУ, решту поки що поновлюють, а кримінальні провадження закривають.

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Після ухвалення відповідного Закону України до складу Сил оборони повернулося понад 7 тисяч військових, які вперше самовільно залишали частини. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань у Telegram.

Зазначається, що 4 тис. 396 осіб уже офіційно поновлені на військовій службі, решту поки поновлюють, а кримінальні провадження закривають.

"Ця цифра з кожним днем збільшується, адже Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення на службу військовослужбовців, які самовільно залишили частину, до 1 березня 2025 року", — ідеться в публікації.

Відповідно до закону, який набув чинності наприкінці листопада 2024 року, військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини, можуть повернутися до своїх побратимів і продовжити службу без конфліктів із законодавством.

"Командир в/ч не пізніше 72 годин з дня прибуття військового до частини продовжує дію контракту або служби, а також відновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення", — пояснили в ДБР.

Також військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії. До всього іншого, командир військової частини зобов'язується проінформувати про прибуття військового і продовження служби орган досудового розслідування і військову службу правопорядку. Після цього починається процедура закриття справи того чи іншого бійця.

Нагадаємо, що напередодні, 9 січня, Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ до 1 березня 2025 року.

Також повідомлялося, що після скандалу з СЗЧ у 155 бригаді ДБР затримало командира однієї з рот.