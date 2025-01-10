Контракт возобновляют за 72 часа: в армию после СОЧ вернулись более 7 тысяч военных, — ДБР

По данным ведомства, 4 тыс. 396 человек уже официально восстановлены в рядах ВСУ, остальные пока еще восстанавливаются, а уголовные производства закрывают.

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После принятия соответствующего Закона Украины в состав Сил обороны вернулось свыше 7 тысяч военных, которые в первый раз самовольно оставляли части. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в Telegram.

Отмечается, что 4 тыс. 396 человек уже официально восстановлены на военной службе, остальные пока восстанавливаются, а уголовные производства закрывают.

"Эта цифра с каждым днем ​​увеличивается, ведь Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения на службу военнослужащих, которые самовольно покинули часть до 1 марта 2025 года", — говорится в публикации.

Согласно закону, вступившему в силу в конце ноября 2024 года, военнослужащие, самовольно покинувшие воинские части, могут вернуться к своим побратимам и продолжить службу без конфликтов с законодательством.

"Командир в/ч не позднее 72 часов со дня прибытия военного в часть продолжает действие контракта или службы, а также возобновляет выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения", — пояснили в ДБР.

Также военнослужащим возобновляются льготы и социальные гарантии. Ко всему прочему, командир воинской части обязуется проинформировать о прибытии военного и продлении службы орган досудебного расследования и военную службу правопорядка. После этого начинается процедура закрытия дела того или иного бойца.

Напомним, что накануне, 9 января, Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения на службу после СОЧ до 1 марта 2025 года.

Также сообщалось, что после скандала с СОЧ в 155 бригаде ГБР задержало командира одной из рот.