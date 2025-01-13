Лавина в Альпах забрала життя трьох лижників: протягла кілька метрів по горі 2743 м (відео)

Двох лижників, які вижили, доправили в лікарню. Приголомшені очевидці розповіли, що бачили, як лавина повалилася з гори й буквально змела спортсменів.

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Три лижники загинули в Італії після того, як лавина зійшла з гори заввишки 2743 метри. За словами рятувальників, величезна маса снігу протягла жертв униз схилом на кілька сотень метрів, вони дістали смертельних травм. Про це повідомляє The Sun.

Лавина в італійських Альпах

Трагедія сталася близько полудня в північному регіоні П'ємонт на кордоні Італії та Швейцарії. П'ять лижників потрапили в жахливу лавину на східному схилі Пунта-Вальгранде.

Двоє інших вижили, їх доправили в лікарню на вертольоті. Приголомшені свідки розповіли, що бачили, як лавина повалилася з гори. За їхніми словами, кількох людей буквально змело зі схилу. На місце події було викликано гірські рятувальні команди, щоб знайти тих, хто вижив, і надати допомогу.

Операція проходила в складних умовах, а погана погода в регіоні могла посприяти трагедії. Тепер влада закликає всіх альпіністів і лижників проявляти особливу обережність у Лепонтинських Альпах.

Нагадаємо, що 8 січня стало відомо, що на гірськолижному курорті у Львівській області загинула дитина.

Також повідомлялося, що сноубордист спускався з гори й зіткнувся з ведмедем-спринтером.