Лавина в Альпах забрала життя трьох лижників: протягла кілька метрів по горі 2743 м (відео)
Двох лижників, які вижили, доправили в лікарню. Приголомшені очевидці розповіли, що бачили, як лавина повалилася з гори й буквально змела спортсменів.
Три лижники загинули в Італії після того, як лавина зійшла з гори заввишки 2743 метри. За словами рятувальників, величезна маса снігу протягла жертв униз схилом на кілька сотень метрів, вони дістали смертельних травм. Про це повідомляє The Sun.
Трагедія сталася близько полудня в північному регіоні П'ємонт на кордоні Італії та Швейцарії. П'ять лижників потрапили в жахливу лавину на східному схилі Пунта-Вальгранде.
Двоє інших вижили, їх доправили в лікарню на вертольоті. Приголомшені свідки розповіли, що бачили, як лавина повалилася з гори. За їхніми словами, кількох людей буквально змело зі схилу. На місце події було викликано гірські рятувальні команди, щоб знайти тих, хто вижив, і надати допомогу.
Операція проходила в складних умовах, а погана погода в регіоні могла посприяти трагедії. Тепер влада закликає всіх альпіністів і лижників проявляти особливу обережність у Лепонтинських Альпах.
Нагадаємо, що 8 січня стало відомо, що на гірськолижному курорті у Львівській області загинула дитина.
Також повідомлялося, що сноубордист спускався з гори й зіткнувся з ведмедем-спринтером.