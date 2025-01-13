Лавина в Альпах унесла жизни трех лыжников: протащила несколько метров по горе 2743 м (видео)
Двое выживших лыжников доставили в больницу. Потрясенные очевидцы рассказали, что видели, как лавина обрушилась с горы и буквально смела спортсменов.
Три лыжника погибли в Италии после того, как лавина сошла с горы высотой 2743 метров. По словам спасателей, огромная масса снега протащила жертв вниз по склону на несколько сотен метров, они получили смертельные травмы. Об этом сообщает The Sun.
Трагедия произошла около полудня в северном регионе Пьемонт на границе Италии и Швейцарии. Пять лыжников попали в ужасающую лавину на восточном склоне Пунта-Вальгранде.
Двое других выжили, их доставили в больницу на вертолете. Потрясенные свидетели рассказали, что видели, как лавина обрушилась с горы.
По их словам, нескольких человек буквально смело со склона. На место происшествия были вызваны горные спасательные команды, чтобы найти выживших и оказать помощь.
Операция проходила в сложных условиях, а плохая погода в регионе могла поспособствовать трагедии. Теперь власти призывают всех альпинистов и лыжников проявлять особую осторожность в Лепонтинских Альпах.
Напомним, что 8 января стало известно, что на горнолыжном курорте во Львовской области погиб ребенок.
Также сообщалось, что сноубордист спускался с горы и столкнулся с медведем-спринтером.