Лавина в Альпах унесла жизни трех лыжников: протащила несколько метров по горе 2743 м (видео)

Двое выживших лыжников доставили в больницу. Потрясенные очевидцы рассказали, что видели, как лавина обрушилась с горы и буквально смела спортсменов.

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Три лыжника погибли в Италии после того, как лавина сошла с горы высотой 2743 метров. По словам спасателей, огромная масса снега протащила жертв вниз по склону на несколько сотен метров, они получили смертельные травмы. Об этом сообщает The Sun.

Лавина в итальянских Альпах

Трагедия произошла около полудня в северном регионе Пьемонт на границе Италии и Швейцарии. Пять лыжников попали в ужасающую лавину на восточном склоне Пунта-Вальгранде.

Двое других выжили, их доставили в больницу на вертолете. Потрясенные свидетели рассказали, что видели, как лавина обрушилась с горы.

По их словам, нескольких человек буквально смело со склона. На место происшествия были вызваны горные спасательные команды, чтобы найти выживших и оказать помощь.

Операция проходила в сложных условиях, а плохая погода в регионе могла поспособствовать трагедии. Теперь власти призывают всех альпинистов и лыжников проявлять особую осторожность в Лепонтинских Альпах.

Напомним, что 8 января стало известно, что на горнолыжном курорте во Львовской области погиб ребенок.

Также сообщалось, что сноубордист спускался с горы и столкнулся с медведем-спринтером.