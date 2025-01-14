Курахівський напрямок: ворог продавлює Андріївку, штурми на околицях: деталі від військових

За даними бійця ЗСУ, росіяни проводять операцію, намагаючись виманити підрозділи ЗСУ з "кишені", для чого, наприклад, штурмують Дачне з усіх боків. Також триває підготовка для контрудару з півдня на Константинополь.

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На Курахівському напрямку російські війська не перестають продавлювати Андріївку, штурми проходять на східних околицях населеного пункту. Про це повідомляють у пості бійця ЗСУ з позивним "Мучной".

"Так само в районі Шевченко не було відновлене положення, бої точилися в районі ферм, про закріплення немає мови, натомість х*** (війська РФ) підішли до берега р. Вовча та намагаються вдарити по східній частині н.п Улакли", — йдеться в публікації.

Пост про ситуацію на Курахівському напрямку

Повідомляється також, що така операція проводиться для того, щоб виманити підрозділи ЗСУ з "кишені", для цього, наприклад, вони штурмують Дачне з усіх боків. Також триває підготовка для контрудару з півдня на Константинополь.

За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 77 наступальних дій агресора в бік населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Нова Праця, Промінь, Покровськ, Шевченко, Вдале, Нововасилів, Новоандріївка, Слов'янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне, Новосергіївка та Янтарне.

Нагадаємо, що Фокус у своєму матеріалі повідомляв, на яких ділянках фронту РФ тисне найбільше: Покровськ, Курахове, Торецьк.

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ пояснили причину, через яку зі зведень Генштабу зник Курахівський напрямок.