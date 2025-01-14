Кураховское направление: враг продавливает Андреевку, штурмы на окраинах: детали от военных
По данным бойца ВСУ, россияне проводят операцию, пытаясь выманить подразделения ВСУ из "кармана", для чего, например, штурмуют Дачное со всех сторон. Также идет подготовка для контрудара с юга на Константинополь.
На Кураховском направлении российские войска не перестают продавливать Андреевку, штурмы проходят на восточных окраинах населенного пункта. Об этом сообщается в посте бойца ВСУ с позывным "Мучной".
"Так же в районе Шевченко не было восстановлено положение, бои шли в районе ферм, о закреплении нет речи, а х*** (войска РФ) подошли к берегу р. Волчья и пытаются ударить по восточной части н.п. Улаклы", — говорится в публикации.
Сообщается также, что такая операция проводится для того, чтобы выманить подразделения ВСУ из кармана, для этого, например, они штурмуют Дачное со всех сторон. Также идет подготовка для контрудара с юга на Константинополь.
По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении украинские защитники остановили 77 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Луч, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасилов, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное, Новосергеевка и Янтарное.
Напомним, что Фокус в своем материале сообщал, на каком участке фронта РФ давит больше всего: Покровск, Курахово, Торецк.
Ранее сообщалось, что в ВСУ объяснили причину, по которой из сводок Генштаба исчезло Кураховское направление.