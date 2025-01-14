Кураховское направление: враг продавливает Андреевку, штурмы на окраинах: детали от военных

По данным бойца ВСУ, россияне проводят операцию, пытаясь выманить подразделения ВСУ из "кармана", для чего, например, штурмуют Дачное со всех сторон. Также идет подготовка для контрудара с юга на Константинополь.

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На Кураховском направлении российские войска не перестают продавливать Андреевку, штурмы проходят на восточных окраинах населенного пункта. Об этом сообщается в посте бойца ВСУ с позывным "Мучной".

"Так же в районе Шевченко не было восстановлено положение, бои шли в районе ферм, о закреплении нет речи, а х*** (войска РФ) подошли к берегу р. Волчья и пытаются ударить по восточной части н.п. Улаклы", — говорится в публикации.

Пост о ситуации на Кураховском направлении

Сообщается также, что такая операция проводится для того, чтобы выманить подразделения ВСУ из кармана, для этого, например, они штурмуют Дачное со всех сторон. Также идет подготовка для контрудара с юга на Константинополь.

По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении украинские защитники остановили 77 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Луч, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасилов, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное, Новосергеевка и Янтарное.

Напомним, что Фокус в своем материале сообщал, на каком участке фронта РФ давит больше всего: Покровск, Курахово, Торецк.

Ранее сообщалось, что в ВСУ объяснили причину, по которой из сводок Генштаба исчезло Кураховское направление.