Чи будуть у новому пакеті військової допомоги від Польщі Т-72, БМП-1 або МіГ-29: ЗМІ з'ясували (фото)

За словами українських аналітиків, Варшава може передати Україні відносно невелику кількість техніки стандарту "Варшавського договору": PT-91 Twardy, САУ 2С1 "Гвоздика" або РСЗВ БМ-21 "Град".

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Влада Польщі декларує готовність відновити оборонну підтримку України, але є питання з наповненням майбутнього пакета допомоги. Під час нещодавнього засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш заявив про підготовку нового пакета. Про це пише Defense Express.

Водночас поки що невідомо, що готує поставити Варшава. За словами українських аналітиків, це важливий сигнал, що означає готовність офіційної влади сусідньої країни відновити оборонну підтримку після тривалої паузи. Але поточний стан справ у самій Польщі робить відкритим питання, чи буде в тому пакеті бронетехніка часів "Варшавського договору": танки Т-72, БМП-1 або ж необхідні для Повітряних сил МіГ-29.

72МR1 на Бахмутському напрямку

За інформацією польського порталу Defence24, очільник Міноборони країни у своїй заяві вказав на те, що новий пакет допомоги Україні сформують так, щоб це було не на шкоду обороноздатності Польщі. Тому очікування щодо того, що може отримати ЗСУ, мають бути стриманими.

Коли поляки вперше порахували допомогу для ЗСУ, то там було 324 танки й 400 БМП-1, не кажучи вже про іншу техніку. Тому, як припускають автори польського видання, насамперед слід очікувати, що Варшава в новому пакеті оборонної підтримки України виділить певний набір компонентів до вже переданої техніки, як це роблять інші європейські країни.

Не варто скидати з рахунків і той варіант, що Польща в цій ситуації може надати Україні відносно невелику кількість техніки стандарту "Варшавського договору", яку передавали раніше: Т-72, PT-91 Twardy, БМП -1, САУ 2С1 "Гвоздика" або РСЗВ БМ-21 "Град".

Перше фото польського BM-21 Grad, який зараз використовується на передовій

При цьому в польській армії склалася ситуація так, що там рівень укомплектованості ракетно-артилерійським озброєнням значно кращий, ніж щодо бронетехніки. На цьому тлі логічно припускати, що якщо Польща і стане передавати додаткову техніку українській армії, це може бути насамперед саме артилерія.

Передача МіГ-29, за словами польської сторони, можлива тільки у взаємодії з іншими країнами Заходу, які повинні забезпечити відповідний рівень захисту неба Польщі.

Нагадаємо, що удар ЗСУ по Енгельсу частково паралізував дії стратегічної авіації РФ.

Також повідомлялося, що в кількох областях повідомили про наслідки ранкової ракетної атаки РФ.