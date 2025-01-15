Будут ли в новом пакете военной помощи от Польши Т-72, БМП-1 или МиГ-29: СМИ выяснили (фото)

По словам украинских аналитиков, Варшава может передать Украине относительно небольшое количество техники стандарта "Варшавского договора": PT-91 Twardy, САУ 2С1 "Гвоздика" или РСЗО БМ-21 "Град".

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Власти Польши декларируют готовность возобновить оборонную поддержку Украины, но есть вопрос с наполнением будущего пакета помощи. В ходе недавнего заседания в формате "Рамштайн" министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил о подготовке нового пакета. Об этом пишет Defense Express.

Вместе с тем пока неизвестно, что готовит поставить Варшава. По словам украинских аналитиков, это важный сигнал, означающий готовность официальных властей соседней страны возобновить оборонную поддержку после длительной паузы. Но текущее положение дел в самой Польше делает открытым вопрос, будет ли в том пакете бронетехника времен "Варшавского договора": танки Т-72, БМП-1 или же необходимые для Воздушных сил МиГ-29.

72МR1 на Бахмутском направлении

По информации польского портала Defence24, глава Минобороны страны в своем заявлении указал на то, что новый пакет помощи Украине сформируют так, чтобы это было не во вред обороноспособности Польши. Поэтому ожидания относительно того, что может получить ВСУ, должны быть сдержанными.

Когда поляки впервые посчитали помощь для ВСУ, то там было 324 танка и 400 БМП-1, не говоря уже о другой технике. Поэтому, как допускают авторы польского издания, в первую очередь следует ожидать, что Варшава в новом пакете оборонной поддержки Украины выделит определенный набор комплектующих к уже переданной технике, как это делают другие европейские страны.

Не стоит сбрасывать со счетов и тот вариант, что Польша в этой ситуации может предоставить Украине и относительно небольшое количество техники стандарта "Варшавского договора", которая передавалась ранее: Т-72, PT-91 Twardy, БМП -1, САУ 2С1 "Гвоздика" или РСЗО БМ-21 "Град".

Первое фото польского BM-21 Grad, который сейчас используется на передовой

При этом в польской армии сложилась ситуация так, что там уровень укомплектованности ракетно-артиллерийским вооружением значительно лучше, чем по бронетехнике. На этом фоне логично предполагать, что если Польша и станет передавать дополнительную технику украинской армии, это может быть в первую очередь именно артиллерия.

Передача МиГ-29, по словам польской стороны, возможна только во взаимодействии с другими странами Запада, которые должны обеспечить соответствующий уровень защиты неба Польши.

Напомним, что удар ВСУ по Энгельсу частично парализовал действия стратегической авиации РФ.

Также сообщалось, что в нескольких областях сообщили о последствиях утренней ракетной атаки РФ.