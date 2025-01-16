За словами експерта з Росії Кейра Джайлса, якщо ЗСУ не знищуватимуть російські війська, інших вагоміших стримувальних чинників не залишиться.

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Союзники США по НАТО опинилися на краю прірви через прихід до влади в США Дональда Трампа. Про це пише The Mirror із посиланням на заяву дослідника питань, пов'язаних із Росією Кейра Джайлса.

Він попередив, що якщо ЗСУ не знищуватимуть російські війська, інших вагоміших стримувальних чинників не буде.

"Щойно Україна перестане знищувати сухопутні війська Росії з тією ж швидкістю, з якою Росія встигає їх відновлювати, гальма відключаться, і почнеться відлік часу до наступного кроку з боку Росії. Чи то в Україні, чи то проти країни НАТО, що допускають високопоставлені військові та розвідники НАТО", — попередив він.

За його словами, без припинення вогню з незаперечними гарантіями безпеки для України, що ефективно стримуватиме Росію, проблема буде відкладена на подальший час.

Але, "тоді Росія зможе зміцнити свої позиції, не бувши загнаною в глухий кут в Україні".

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