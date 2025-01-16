По словам эксперта по России Кейра Джайлса, если ВСУ не будут уничтожать российские войска, других более весомых сдерживающих факторов не останется.

Related video

Союзники США по НАТО оказались на краю пропасти из-за прихода к власти в США Дональда Трамп. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на заявление исследователя вопросов, связанных с Россией Кейра Джайлса.

Он предупредил, что если ВСУ не будут уничтожать российские войска, других более весомых сдерживающих факторов не будет.

"Как только Украина перестанет уничтожать сухопутные войска России с той же скоростью, с которой Россия успевает их восстанавливать, тормоза отключатся, и начнется отсчет времени к следующему шагу со стороны России. Будь то в Украине или против страны НАТО, что допускают высокопоставленные военные и разведчики НАТО", — предупредил он.

По его словам, без прекращения огня с неоспоримыми гарантиями безопасности для Украины, эффективно сдерживающим Россию, проблема будет отложена на дальнейшее время.

Но, "тогда Россия сможет укрепить свои позиции, не будучи загнанной в тупик в Украине".

Напомним, что из-за угрозы ракетного удара в Полтаве школы 17 января перейдут в онлайн-режим.

Также сообщалось, что Зеленский раскрыл расходы на войну за 2024 год.