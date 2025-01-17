"Варвари": ЗС РФ "перетворили на попіл" село Дар'їно в Курській області (відео)

Тактику "випаленої землі" росіяни застосовують не тільки в Сирії та Україні, а й на своїй території. Судячи з результатів боїв у Дар'їно, там не залишилося жодного цілого житлового будинку.

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Російська армія фактично стерла з лиця землі свій же населений пункт Дар'їно в Курській області. Кадри показав глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Росія стерла в нуль свій же населений пункт Дар'їно в Курській області", — зазначив він.

На кадрах представлено панораму цього населеного пункту: під час боїв зруйновано приватні будинки та господарські комплекси.

Аеророзвідники підрозділу ударних БпЛА "Чорний лебідь" 225-го штурмового батальйону зазначили, що росіяни перетворюють на попіл російські села.

"Росіяни перетворюють на попіл російські села. Подивіться, так виглядає Дар'їно після місяця наступу росіян. Якщо раніше ми думали, що тактика "випаленої землі" застосовується десь у Сирії чи Україні, то зараз бачимо, що навіть своє для них не має значення. Земля — для ресурсів, люди — щоб добувати ці ресурси, а будувати й розвивати нікому не цікаво. Варвари", — зауважили військові.

Росія застосовує тактику "випаленої землі" скрізь, куди приходить, також прокоментував відео головний редактор видання "Цензор.нет", український журналіст Юрій Бутусов.

Нагадаємо, російські піхотинці не змогли переправити на інший берег річки два БТР-Д. Найкращим рішенням стало втопити обидві машини.

В Інституті вивчення війни прогнозували значні втрати серед солдатів КНДР, які воюють у Курській області, до середини квітня 2025 року.