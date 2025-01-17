"Варвары": ВС РФ "превратили в пепел" село Дарьино в Курской области (видео)

Тактику "выжженной земли" россияне применяют не только в Сирии и Украине, но и на своей территории. Судя по результатам боев в Дарьино, там не осталось ни одного целого жилого дома.

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Российская армия фактически стерла с лица земли свой же населенный пункт Дарьино в Курской области. Кадры показал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Россия стерла в ноль свой же населенный пункт Дарьино в Курской области", — отметил он.

На кадрах представлена панорама этого населенного пункта: в ходе боев разрушены частные дома и хозяйственные комплексы.

Аэроразведчики подразделения ударных БпЛА "Черный лебедь" 225-го штурмового батальона отметили, что россияне превращают в пепел русские деревни.

"Россияне превращают в пепел русские деревни. Посмотрите, так выглядит Дарино после месяца наступления русских. Если раньше мы думали, что тактика "выжженной земли" применяется где-то в Сирии или Украине, то сейчас видим, что даже свое для них не имеет значения. Земля — для ресурсов, люди — чтобы добывать эти ресурсы, а строить и развивать никому не интересно. Варвары", — заметили военные.

Россия применяет тактику "выжженной земли" везде, куда приходит, также прокомментировал видео главный редактор издания "Цензор.нет", украинский журналист Юрий Бутусов.

Напомним, российские пехотинцы не смогли переправить на другой берег реки два БТР-Д. Лучшим решением стало утопить обе машины.

В Институте изучения войны прогнозировали значительные потери среди солдат КНДР, воюющих в Курской области, к середине апреля 2025 года.