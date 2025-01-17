Армия КНДР в Курской области вскоре будет полностью уничтожена: аналитики назвали дату

По данным экспертов ISW, северокорейцы теряют около 92 военнослужащих в день, начиная с декабря 2024 года.

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Армия Северной Кореи несет значительные потери на территории Курской области, поэтому весь военный контингент КНДР может быть убит или ранен до середины апреля 2025 года. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Северокорейские войска, вероятно, продолжат испытывать большее соотношение раненых к погибшим, что характерно для вооруженного конфликта. Непонятно, вернутся ли раненые северокорейские солдаты в бой, и если да, то когда именно", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что северокорейские войска теряют около 92 военнослужащих в день с момента вовлечения в боевые действия в декабре 2024 года.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.

Таким образом эксперты ISW пришли к выводу, что если нынешние темпы потерь сохранятся, весь контингент из 12 тысяч северокорейских солдат может быть уничтожен за 12 недель, то есть до середины апреля 2025 года.

Напомним, войска КНДР впервые будут праздновать день победы в Москве, где будут маршировать по Красной площади.

16 января аналитики "evocation.info" сообщили, что новая партия военных КНДР готовится к отправке в Курскую область.