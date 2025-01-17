Армія КНДР в Курській області незабаром буде повністю знищена: аналітики назвали дату

За даними експертів ISW, північнокорейці втрачають близько 92 військовослужбовців на день, починаючи з грудня 2024 року.

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Армія Північної Кореї зазнає значних втрат на території Курської області, тому весь військовий контингент КНДР може бути вбитий або поранений до середини квітня 2025 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Північнокорейські війська, ймовірно, продовжать зазнавати більшого співвідношення поранених до загиблих, що є характерним для збройного конфлікту. Незрозуміло, чи повернуться поранені північнокорейські солдати до бою, і якщо так, то коли саме", — йдеться у звіті.

Аналітики уточнили, що північнокорейські війська втрачають близько 92 військовослужбовців на день із моменту залучення до бойових дій у грудні 2024 року.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський на початку січня 2025 року заявив, що 3800 військових із Північної Кореї вже були вбиті або поранені. За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, станом на 13 січня 2025 року 300 північнокорейців загинули, а ще 2700 отримали поранення.

Таким чином експерти ISW дійшли висновку, що якщо нинішні темпи втрат збережуться, увесь контингент із 12 тисяч північнокорейських солдатів може бути знищений за 12 тижнів, тобто до середини квітня 2025 року.

Нагадаємо, війська КНДР вперше святкуватимуть день перемоги у Москві, де маршируватимуть Червоною площею.

16 січня аналітики "evocation.info" повідомили, що нова партія військових КНДР готується до відправлення в Курську область.