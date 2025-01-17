Війська КНДР вперше святкуватимуть день перемоги у Москві: маршируватимуть Червоною площею

За даними журналістів, участь північнокорейських військ у параді 9 травня вже вирішена. Загалом очікується присутність військових підрозділів з 19 "дружніх" РФ держав.

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Солдати КНДР вперше в історії братимуть участь у параді до дня перемоги, який відбудеться 9 травня у Москві. Про це пише японське видання NHK із посиланням на власні джерела.

"Північна Корея візьме участь у травневому параді до Дня Перемоги в Москві", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що на параді у Москві маршируватимуть десятки північнокорейських військових, участь яких у церемонії вже вирішена.

Крім того, джерела видання стверджують, що наприкінці серпня північнокорейський військовий оркестр також візьме участь у музичному заході у Москві. При цьому у якому саме — не уточнюється.

Автори матеріалу нагадали, що нещодавно міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив про початок підготовки до параду перемоги, який цього року пройде на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни у ​​Москві, восьми містах-героях та ще у дев'ятнадцяти містах, де дислоковані російські військові штаби.

За словами Бєлоусов, на захід запрошено військових підрозділів із 19 "дружніх" країн, і 10 із них уже підтвердили свою участь, серед них — сім країн колишнього Радянського Союзу.

Нагадаємо, 16 січня аналітики "evocation.info" повідомили, що нова партія військових КНДР готується до відправлення в Курську область.

14 січня полонений КНДР зізнався, що йому наказували робити з військовослужбовцями ЗСУ.