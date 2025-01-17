По данным журналистов, участие северокорейских войск в параде 9 мая уже решено. В целом ожидается присутствие военных подразделений из 19 "дружественных" РФ государств.

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Солдаты КНДР впервые в истории будут участвовать в параде ко дню победы, который состоится 9 мая в Москве. Об этом пишет японское издание NHK со ссылкой на собственные источники.

"Северная Корея примет участие в майском параде ко Дню Победы в Москве", — говорится в материале.

Журналисты объяснили, что на параде в Москве будут маршировать десятки северокорейских военных, участие которых в церемонии уже решено.

Кроме того, источники издания утверждают, что в конце августа северокорейский военный оркестр также примет участие в музыкальном мероприятии в Москве. При этом в каком именно — не уточняется.

Авторы материала напомнили, что недавно министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о начале подготовки к параду победы, который в этом году пройдет в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Москве, восьми городах-героях и еще в девятнадцати городах, где дислоцированы российские военные штабы.

По словам Белоусова, на мероприятие приглашены военные подразделения из 19 "дружественных" стран, и 10 из них уже подтвердили свое участие, среди них — семь стран бывшего Советского Союза.

Напомним, 16 января аналитики "evocation.info" сообщили, что новая партия военных КНДР готовится к отправке в Курскую область.

14 января пленный КНДР признался, что ему приказывали делать с военнослужащими ВСУ.