У Чехії перекинувся німецький бронетранспортер часів Другої світової: є жертви (фото)

Трагедія сталася під час демонстрації історичної військової техніки. Раритетна бронемашина рухалася сильно обмерзлим мостом і, втративши зчеплення з дорогою, звалилася в кювет.

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У чеському селі недалеко від кордону з Австрією стався трагічний інцидент під час демонстрації історичної військової техніки Другої світової війни. Бронетранспортер Sd.Kfz. 251 часів нацистської Німеччини втратив керування, перекинувся і впав у струмок, що призвело до загибелі двох людей. Про це 19 січня повідомив чеський портал iDNES.

Аварія сталася на зледенілому мосту, коли бронетранспортер втратив зчеплення з дорогою. Водій раритетної машини, імовірно, втратив керування, внаслідок чого Sd.Kfz. 251 звалився в кювет.

Усередині транспортного засобу перебували 12 осіб. Водієм виявився чоловік 1966 року народження. Два пасажири — чоловіки 1995 і 1974 років народження — дістали смертельні травми. Решта вісім осіб, які перебували в машині, відбулися легкими ушкодженнями.

Фото: Соцмережi

Фото: Соцмережi

Фото: Соцмережi

Прессекретар південночеської поліції Мілан Байчура повідомив, що справу розслідують місцеві криміналісти. Поки що обвинувачення нікому не висунуто, але інцидент кваліфіковано як убивство з необережності.

Захід, на якому сталася аварія, було організовано Товариством військової історії Горні Дворжиште. Керівник товариства Міхал Лендацький, коментуючи інцидент, висловив глибокий жаль з приводу того, що сталося.

"Мені дуже шкода, але я зараз не в тому стані, щоб щось говорити. Тут загинули мої друзі", — заявив він.

Бронетранспортер Sd.Kfz. 251

Sd.Kfz. 251 — німецький напівгусеничний бронетранспортер часів Другої світової війни, розроблений для транспортування піхоти, обладнання та боєприпасів. Машина важила близько 9 тонн, вміщала до 12 осіб і відрізнялася високою прохідністю завдяки гусеничній ходовій частині. Броня товщиною до 14,5 мм забезпечувала захист від стрілецької зброї та осколків.

Машина оснащувалася двигуном Maybach HL42 потужністю 100 к.с., розвивала швидкість до 55 км/год і мала запас ходу до 300 км. На озброєнні Sd.Kfz. 251 могли бути кулемети MG34 або MG42, а деякі модифікації оснащувалися протитанковими засобами або мінометами. Загалом було вироблено понад 15 000 одиниць у різних модифікаціях.

Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, під час бойових дій у Курській області російська піхота зіткнулася з дилемою переправи на інший берег річки. Солдати РФ втопили два власних БТР-Д і вимостили поверх них дерев'яні піддони, щоб облаштувати пішохідний перехід.