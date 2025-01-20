В Чехии перевернулся немецкий бронетранспортер времен Второй мировой: есть жертвы (фото)

Трагедия произошла во время демонстрации исторической военной техники. Раритетная бронемашина двигалась по сильно обледенелом мосту и, потеряв сцепление с дорогой, рухнула в кювет.

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В чешской деревне недалеко от границы с Австрией произошел трагический инцидент во время демонстрации исторической военной техники Второй мировой войны. Бронетранспортер Sd.Kfz. 251 времен нацистской Германии потерял управление, перевернулся и упал в ручей, что привело к гибели двух человек. Об этом 19 января сообщил чешский портал iDNES.

Авария произошла на обледенелом мосту, когда бронетранспортер потерял сцепление с дорогой. Водитель раритетной машины, предположительно, потерял управление, в результате чего Sd.Kfz. 251 свалился в кювет.

Внутри транспортного средства находились 12 человек. Водителем оказался мужчина 1966 года рождения. Два пассажира — мужчины 1995 и 1974 годов рождения — получили смертельные травмы. Остальные восемь человек, находившиеся в машине, отделались легкими повреждениями.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Пресс-секретарь южночешской полиции Милан Байчура сообщил, что дело расследуется местными криминалистами. Пока обвинения никому не предъявлены, но инцидент квалифицирован как убийство по неосторожности.

Мероприятие, на котором произошла авария, было организовано Обществом военной истории Горни Дворжиште. Руководитель общества Михал Лендацкий, комментируя инцидент, выразил глубокое сожаление по поводу случившегося.

"Мне очень жаль, но я сейчас не в том состоянии, чтобы что-то говорить. Здесь погибли мои друзья", — заявил он.

Бронетранспортер Sd.Kfz. 251

Sd.Kfz. 251 — немецкий полугусеничный бронетранспортер времен Второй мировой войны, разработанный для транспортировки пехоты, оборудования и боеприпасов. Машина весила около 9 тонн, вмещала до 12 человек и отличалась высокой проходимостью благодаря гусеничной ходовой части. Броня толщиной до 14,5 мм обеспечивала защиту от стрелкового оружия и осколков.

Машина оснащалась двигателем Maybach HL42 мощностью 100 л.с., развивала скорость до 55 км/ч и имела запас хода до 300 км. На вооружении Sd.Kfz. 251 могли быть пулеметы MG34 или MG42, а некоторые модификации оснащались противотанковыми средствами или минометами. Всего было произведено более 15 000 единиц в различных модификациях.

Фото: Открытые источники

Напомним, в ходе боевых действий в Курской области российская пехота столкнулась с дилеммой переправы на другой берег реки. Солдаты РФ утопили два собственных БТР-Д и вымостили поверх них деревянные поддоны, чтобы обустроить пешеходный переход.