Прорив кордону в Харківській області: можливі допити Сирського і Синєгубова, — ДБР

Правоохоронці допитають усіх учасників для відновлення повної картини подій. Високопоставлені військові чиновники — не виняток, адже вони відповідали за оборону Харківської області та облаштування фортифікацій.

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Державне бюро розслідувань (ДБР) може влаштувати допит головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у справі про прорив військами РФ кордону в Харківській області. Про це повідомила речниця ДБР Тетяна Сап'ян в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Під час досудового розслідування можливе виявлення нових фактів і оголошення підозр іншим особам.

Зокрема, головкому ЗСУ, голові Харківської ОВА та екскомандувачу Об'єднаних сил ЗСУ з лютого до червня 2024 року Юрію Содолю можуть бути надані допити. Перераховані вище чиновники відповідали за оборону Харківського напрямку і побудову фортифікацій.

Спікерка зазначила, що не виключає залучення їх до справи як свідків, як і всіх, кого слідство вважатиме за потрібне опитати для відновлення повної картини подій.

Правоохоронці відкривають кримінальні провадження на кожен прорив кордону росіянами, якщо цього можна було уникнути. Оголошення підозр бойовим генералам і полковнику не зменшать їхніх заслуг перед Україною. Під час досудового розслідування їх врахують, наголосила Сап'ян.

Зазначимо, що 20 січня затримали екскомандувача оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрія Галушкіна, екскомбрига 125-ї бригади ТРО Артура Горбенка і колишнього командира 415-го батальйону 23-ї ОМБр Іллю Лапіна. Їх звинуватили в тому, що вони не забезпечили належний захист Харківської області під час наступу ворога 2 травня.

Нагадаємо, Галушкін заявляв про готовність воювати на передовій як рядовий солдат. Генерал відкидає всі звинувачення і вважає кримінальну справу проти нього "свавіллям".

Дружина загиблого на фронті лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського Катерина показувала кадри захисних укріплень у Харківській області. Судячи з відео, "зуби дракона" просто звалили в одну купу, а солдати ховалися у виритих ними ямах.