Правоохранители допросят всех участников для восстановления полной картины событий. Высокопоставленные военные чиновники — не исключение, ведь они отвечали за оборону Харьковской области и обустройство фортификаций.

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Государственное бюро расследований (ГБР) может устроить допрос главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова по делу о прорыве войсками РФ границы в Харьковской области. Об этом сообщила спикер ГБР Татьяна Сапьян в интервью "Радио Свобода".

В ходе досудебного расследования возможно выявление новых фактов и объявление подозрений другим лицам.

В частности, главком ВСУ, глава Харьковской ОВА и экс-командующий Объединенных сил ВСУ с февраля по июнь 2024 года Юрий Содоль могут быть допрошены. Вышеперечисленные чиновники отвечали за оборону Харьковского направления и построение фортификаций.

Спикер отметила, что не исключает привлечения их к делу как свидетелей, как и всех, кого следствие посчитает нужным опросить для восстановления полной картины событий.

Правоохранители открывают уголовные производства на каждый прорыв границы россиянами, если это можно было избежать. Объявление подозрений боевым генералам и полковнику не уменьшат их заслуги перед Украиной. В ходе досудебного расследования их учтут, подчеркнула Сапьян.

Отметим, что 20 января задержали экс-командующего оперативно-тактической группировкой войск "Харьков" Юрия Галушкина, экс-комбрига 125-й бригады ТРО Артура Горбенко и бывшего командира 415-го батальона 23-й ОМБр Илью Лапина. Их обвинили в том, что они не обеспечили надлежащую защиту Харьковской области при наступлении врага 2 мая.

Напомним, Галушкин заявлял о готовности воевать на передовой в качестве рядового солдата. Генерал отвергает все обвинения и считает уголовное дело против него "произволом".

Жена погибшего на фронте лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского Екатерина показывала кадры защитных укреплений в Харьковской области. Судя по видео, "зубы дракона" просто свалили в одну кучу, а солдаты прятались в вырытых ими ямах.