Провал обороны Харьковщины: задержанный генерал Галушкин просит отправить его на фронт рядовым

Бригадный генерал Юрий Галушкин отвергает обвинения ГБР и говорит, что уничтожение им хотя бы еще одного оккупанта принесет Украине больше пользы, чем судебный процесс против него.

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Задержанный из-за провала обороны Харьковской области бригадный генерал ВСУ, бывший командующий оперативно-тактической группировки войск (ОТУВ) "Харьков" Юрий Галушкин сказал, что готов воевать на передовой как рядовой солдат. Обращение обнародовал в Facebook его адвокат Михаил Величко.

Бригадный генерал заявил, что "имеет честь и готов" воевать за Украину как обычный рядовой солдат независимо от того, как долго продлится расследование и какое решение по его делу вынесет суд.

"Если, несмотря на состояние здоровья, я смогу уничтожить еще одного оккупанта, это принесет больше пользы государству, чем судебный процесс и мой арест. Это позволит мне сохранить честь", — написал Галушкин.

Задержанный за провал обороны Харьковщины генерал Галушкин опубликовал обращение Фото: Facebook / Адвокат Михаил М. Величко

Экс-командующий ОТУВ "Харьков" отвергает обвинения и называет расследование против него "произволом". По его словам, в начале 2022 года, когда он был Главнокомандующим Сил территориальной обороны, 6 тысяч "распыленных" по всем территориальным центрам комплектования бойцов удалось превратить в 32 бригады, к которым присоединились 115 тысяч украинцев.

"Люди стали в строй, имея только спортивные кроссовки, и вступили в бой. Никто не читал боевые уставы и не учитывал их требования. А сейчас меня упрекают, что полоса бригады превышала норму. Если в Украине у Генерального штаба нет достаточно бригад и вооружения, чтобы соблюдать нормы, то в этом виноваты не командиры", — заявил Галушкин.

Генерал Юрий Галушкин отрицает свою вину в провале обороны Харьковщины Фото: Facebook / Адвокат Михаил М. Величко

Задержание генерала Галушкина: детали

В понедельник 20 января пресс-служба СБУ сообщила о задержании двух генералов и полковника ВСУ, которые провалили оборону Харьковщины в мае 2024 года. СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что среди задержанных — бригадный генерал Юрий Галушкин.

Президент Украины Владимир Зеленский назначал бригадного генерала Юрия Галушкина командующим Сил территориальной обороны ВСУ 1 января 2022-го, однако в мае того же года он был он был уволен и назначен заместителем начальника ГУ Военной службы правопорядка ВСУ. В апреле 2024 года Галушкина назначили командующим ОТОВ "Харьков". По данным следователей ГБР, из-за его бездействия враг захватил часть Харьковской области.

22 января за генерала Галушкина внесли 5 млн грн залога и он должен был покинуть СИЗО, однако на выходе его снова задержали. В ГБР объяснили, что в течение суток следователи обнаружили новые факты, свидетельствующие об ответственности командующего за провал обороны.

23 января жена погибшего военнослужащего опубликовала видео укреплений на Харьковщине, снятое за 5 до прорыва обороны российскими войсками.