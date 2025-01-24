Провал оборони Харківщини: затриманий генерал Галушкін просить відправити його на фронт рядовим

Бригадний генерал Юрій Галушкін відкидає звинувачення ДБР і каже, що знищення ним хоча б іще одного окупанта принесе Україні більше користі, ніж судовий процес проти нього.

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Затриманий через провал оборони Харківської області бригадний генерал ЗСУ, колишній командувач оперативно-тактичного угрупування військ (ОТУВ) "Харків" Юрій Галушкін сказав, що готовий воювати на передовій як рядовий солдат. Звернення оприлюднив у Facebook його адвокат Михайло Величко.

Бригадний генерал заявив, що "має честь і готовий" воювати за Україну як звичайний рядовий солдат незалежно від того, як довго триватиме розслідування та яке рішення у його справі винесе суд.

"Якщо, попри стан здоров'я, я зможу знищити ще одного окупанта, це принесе більше користі державі, ніж судовий процес і мій арешт. Це дозволить мені зберегти честь", — написав Галушкін.

Затриманий за провал оборони Харківщини генерал Галушкін опублікував звернення Фото: Facebook / Адвокат Михайло М. Величко

Екскомандувач ОТУВ "Харків" відкидає звинувачення та називає розслідування проти нього "свавіллям". За його словами, на початку 2022 року, коли він був Головнокомандувачем Сил територіальної оборони, 6 тисяч "розпорошених" по всіх територіальних центрах комплектування бійців вдалося перетворити на 32 бригади, до яких доєдналися 115 тисяч українців.

"Люди стали в стрій, маючи лише спортивні кросівки, і вступили в бій. Ніхто не читав бойові статути й не зважав на їхні вимоги. А зараз мені закидають, що смуга бригади перевищувала норму. Якщо в Україні у Генерального штабу немає достатньо бригад і озброєння, щоб дотримуватися норм, то в цьому винні не командири", — заявив Галушкін.

Генерал Юрій Галушкін заперечує свою провину у провалі оборони Харківщини Фото: Facebook / Адвокат Михайло М. Величко

Затримання генерала Галушкіна: деталі

У понеділок 20 січня пресслужба СБУ повідомила про затримання двох генералів та полковника ЗСУ, які провалили оборону Харківщини у травні 2024 року. ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що серед затриманих — бригадний генерал Юрій Галушкін.

Президент України Володимир Зеленський призначав бригадного генерала Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ 1 січня 2022-го, однак у травні того ж року він був він був звільнений і призначений заступником начальника ГУ Військової служби правопорядку ЗСУ. У квітні 2024 року Галушкіна призначили командувачем ОТУВ "Харків". За даними слідчих ДБР, через його бездіяльність ворог захопив частину Харківської області.

22 січня за генерала Галушкіна внесли 5 млн грн застави та він мав покинути СІЗО, однак на виході його знову затримали. У ДБР пояснили, що протягом доби слідчі виявили нові факти, які свідчать про відповідальність командувача за провал оборони.

23 січня дружина загиблого військовослужбовця опублікувала відео укріплень на Харківщині, зняте за 5 до прориву оборони російськими військами.