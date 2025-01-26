"Відсутність повного списку документів": мешканець Львівщини через суд скасував відмову ТЦК у відстрочці

Згідно з даними судового реєстру, мешканець Львівської області звертався до одного з районних ТЦК із заявою про відстрочку через догляд за батьком із другою групою інвалідності.

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У Львівській області співробітники ТЦК і СП відмовили військовозобов'язаному в наданні відстрочки від мобілізації. Як підставу він вказав необхідність у догляді за батьком із другою групою інвалідності, на що були відповідні документи. Про це пише Zaxid.net.

У рішенні, опублікованому в судовому реєстрі в січні 2025 року, повідомлялося, що мешканець Львівської області звертався до одного з районних ТЦК із заявою про відтермінування через догляд за батьком із другою групою інвалідності.

Він надіслав заяву поштою та долучив копії паспортів, довідок до акта МСЕК та пенсійне посвідчення батька. Але в жовтні 2024 року комісія відмовила в отриманні відстрочки, начебто через те, що не було повного переліку документів згідно з абз.13 ч.1 постанови Кабінету Міністрів від 16.05.2024 №560.

Справу розглянув суддя Роман Брилевський, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він з'ясував, що позивач долучив до своєї заяви про отримання відтермінування документи, передбачені законодавством, а представники ТЦК не вказали, яких документів не вистачає.

Згідно з вердиктом, заяву позивача відповідач належним чином не розглянув, а також усі докази. Не перевірив наявність підстав для відстрочки за наданими документами, що свідчить про протиправність рішення відповідача, зазначив суддя.

Суд зобов'язав повторно розглянути документи позивача про надання відстрочки. Але також можливе подання апеляції.

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