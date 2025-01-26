"Отсутствие полного списка документов": житель Львовщины через суд отменил отказ ТЦК в отсрочке

Согласно данным судебного реестра, житель Львовской области обращался в один из районных ТЦК с заявлением об отсрочке по причине ухода за отцом со второй группой инвалидности.

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Во Львовской области сотрудники ТЦК и СП отказали военнообязанному в предоставлении отсрочки от мобилизации. В качестве основания он указал необходимость в уходе за отцом со второй группой инвалидности, на что были соответствующие документы. Об этом пишет Zaxid.net.

В решении, опубликованном в судебном реестре в январе 2025 года, сообщалось, что житель Львовской области обращался в один из районных ТЦК с заявлением об отсрочке по причине ухода за отцом со второй группой инвалидности.

Он направил заявление по почте и приобщил копии паспортов, справок к акту МСЭК и пенсионное удостоверение отца. Но в октябре 2024 года комиссия отказала в получении отсрочки, якобы из-за того, что не было полного перечня документов согласно абз.13 ч.1 постановления Кабинета Министров от 16.05.2024 №560.

Дело рассмотрел судья Роман Брилевский, исследовавший все материалы и аргументы. Он выяснил, что истец приобщил к своему заявлению о получении отсрочки документы, предусмотренные законодательством, а представители ТЦК не указали, каких документов не хватает.

Согласно вердикту, заявление истца ответчик должным образом не рассмотрел, а также все доказательства. Не проверил наличие оснований для отсрочки по предоставленным документам, что свидетельствует о противоправности решения ответчика, отметил судья.

Суд обязал повторно рассмотреть документы истца о предоставлении отсрочки. Но также возможна подача апелляции.

Напомним, что демограф Александр Гладун не верит, что выехавшие за границу мужчины, вернутся обратно в Украину из-за обещания бронирования от мобилизации.

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