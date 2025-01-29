Указ Трампа зупинив допомогу Україні: у Human Rights Watch відреагували

За словами представників правозахисної організації, зупинка допомоги Україні в рамках USAID за указом президента США завадить підтримувати українських ветеранів та ініціативи, спрямовані проти воєнних злочинів. Широкий спектр програм, що фінансуються USAID, являє собою критично важливу допомогу в секторах, які постраждали від війни.

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Указ президента США Дональда Трампа про призупинення всієї іноземної допомоги та наступні директиви держсекретаря Марко Рубіо про припинення роботи й витрат загрожує далекосяжними наслідками в Україні. Про це пише міжнародна неурядова правозахисна організація Human Rights Watch.

Широкий спектр програм, що фінансуються USAID, являють собою критично важливу допомогу в секторах, які постраждали від війни: охорона здоров'я, сільське господарство, психологічна та юридична підтримка ветеранів та ініціативи по боротьбі з воєнними злочинами. Усе це тепер перебуває під загрозою через ці укази Трампа, зазначають правозахисники.

Для деяких людей, які постраждали від війни, робота USAID з відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури виявилася рятівною. Зупинка такої діяльності викликає серйозні побоювання щодо безпеки людей у цих районах.

Зупинка допомоги також впливає на багато програм, спрямованих на розвиток і зміцнення української демократії, за яку українці борються в умовах повномасштабного російського вторгнення, та інших критично важливих програм.

Ще однією ініціативою, що перебуває під загрозою, є Надзвичайний план президента по боротьбі зі СНІДом (PEPFAR), який передбачає глобальне фінансування лікування, профілактики та досліджень ВІЛ. Призупинення цих виплат в Україні може коштувати життів. За словами Дмитра Шерембея, голови 100% Life, найбільшої української організації для людей, які живуть із ВІЛ, багаторічна підтримка Америки Україні запобігла тому, що могло б стати однією з найсерйозніших епідемій ВІЛ, туберкульозу та гепатиту в Європі після вторгнення Росії.

"Поки нова адміністрація оцінює ефективність цих та інших програм іноземної допомоги, тримісячна пауза може підірвати вже досягнутий прогрес. США мають продовжувати програми допомоги, одночасно проводячи свої дослідження, щоб уникнути ймовірних згубних наслідків зупинки в Україні та в усьому світі", — попереджаються автори публікації.

Нагадаємо, що Федеральний суд заморозив наказ Трампа зупинити допомогу.

Також повідомлялося про те, як закриття USAID вплине на медіа, енергетику і політиків.