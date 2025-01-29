Указ Трампа остановил помощь Украине: в Human Rights Watch отреагировали

По словам представителей правозащитной организации, остановка помощи Украине в рамках USAID по указу президент США помешает поддерживать украинских ветеранов и инициативы, направленные против военных преступлений. Широкий спектр программ, финансируемых USAID, представляет собой критически важную помощь в секторах, пострадавших от войны.

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Указ президента США Дональда Трампа о приостановке всей иностранной помощи и последующие директивы госсекретаря Марко Рубио о прекращении работы и расходов чревато далеко идущими последствиями в Украине. Об этом пишет международная неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch.

Широкий спектр программ, финансируемых USAID, представляют собой критически важную помощь в секторах, пострадавших от войны: здравоохранение, сельское хозяйство, психологическая и юридическая поддержка ветеранов и инициативы по борьбе с военными преступлениями. Все это теперь находятся под угрозой из-за этих указов Трампа, отмечают правозащитники.

Для некоторых людей, пострадавших от войны, работа USAID по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры оказалась спасительной. Остановка такой деятельности вызывает серьезные опасения относительно безопасности людей в этих районах.

Остановка помощи также влияет на многие программы, направленные на развитие и укрепление украинской демократии, за которую украинцы борятся в условиях полномасштабного российского вторжения, и других критически важных программ.

Еще одной инициативой, находящейся под угрозой, является Чрезвычайный план президента по борьбе со СПИДом (PEPFAR), который предусматривает глобальное финансирование лечения, профилактики и исследований ВИЧ. Приостановка этих выплат в Украине может стоить жизней. По словам Дмитрия Шерембея, председателя 100% Life, крупнейшей украинской организации для людей, живущих с ВИЧ, многолетняя поддержка Америки Украине предотвратила то, что могло бы стать одной из самых серьезных эпидемий ВИЧ, туберкулеза и гепатита в Европе после вторжения России.

"Пока новая администрация оценивает эффективность этих и других программ иностранной помощи, трехмесячная пауза может подорвать уже достигнутый прогресс. США должны продолжать программы помощи, одновременно проводя свои исследования, чтобы избежать вероятных пагубных последствий остановки в Украине и во всем мире", — предупреждаются авторы публикации.

Напомним, что Федеральный суд заморозил приказ Трампа остановить помощь.

Также сообщалось о том, как закрытие USAID повлияет на медиа, энергетику и политиков.