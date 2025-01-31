Розкол у ЄС може зіграти на руку Путіну в питанні війни в Україні та Трампа, — Bloomberg

За словами журналістів, європейські праві, розколовши європейську єдність у критичний момент, можуть дати Путіну політичний перепочинок, щоб продовжити військові зусилля на полі бою.

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Глава Кремля Володимир Путін і президент США Дональд Трамп поки що не говорили телефоном, водночас зміщення політичного балансу в Європі може зміцнити позиції Кремля в майбутніх спробах дипломатичним шляхом покласти край війні в Україні. Про це пише Bloomberg.

Лідери з країн Центральної та Східної Європи починають відходити від єдиного фронту, представленого ЄС і НАТО на підтримку України, зазначають журналісти.

До прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана дедалі частіше приєднуються націоналісти в таких країнах, як Словаччина, Австрія, Болгарія та Хорватія, які ставлять під сумнів санкції проти Росії та військову допомогу Україні. Нещодавно про Україну висловився і вкрай правий кандидат на пост президента Румунії.

Навіть у Німеччині так званий "файрвол", встановлений основними партіями проти співпраці з проросійською "Альтернативою для Німеччини", було порушено через міграційну політику перед виборами наступного місяця, на яких вкрай права партія, за опитуваннями, посідає друге місце.

Трамп намагається підштовхнути президента РФ Володимира Путіна "укласти угоду" для швидкого припинення війни. Він погрожує "більшими" санкціями та обвалом цін на нафту, щоб спробувати зруйнувати економіку Росії, якщо Путін буде проти.

Східна Європа відхиляється вправо

У Москві можуть порахувати, що витримають тиск на переговорах із Трампом на тлі посилення розбіжностей у Європі, через які підтримка України може ослабнути.

Це може допомогти Путіну перемикнути увагу Трампа з Києва і прийняти умови мирного врегулювання, більш вигідні Росії. У РФ враховують, що президент США скептично ставиться до продовження фінансування оборони України.

Більшість націоналістичних лідерів у Європі відкрито підтримують Трампа і чекають від нього закінчення війни й, таким чином, зміцнення своєї економіки. За іронією долі, потенційно розколовши європейську єдність у критичний момент, вони можуть дати Путіну політичний перепочинок, щоб продовжити військові зусилля на полі бою.

Нагадаємо, що У ССО прокоментували інформацію про відведення солдатів КНДР із передової в Курській області.

Також повідомлялося, що Росія вдарила з "Торнадо-С" по центру Краматорська, постраждали діти.