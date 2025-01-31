Раскол в ЕС может сыграть на руку Путину в вопросе войны в Украине и Трампа, — Bloomberg

По словам журналистов, европейские правые, расколов европейское единство в критический момент, могут дать Путину политическую передышку, чтобы продолжить военные усилия на поле боя.

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Глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пока еще не говорили по телефону, вместе с тем смещение политического баланса в Европе может укрепить позиции Кремля в предстоящих попыткам дипломатическим путем положить конец войне в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Лидеры из страны Центральной и Восточной Европы начинают отходить от единого фронта, представленного ЕС и НАТО в поддержку Украины, отмечают журналисты.

К премьер-министру Венгрии Виктору Орбану все чаще присоединяются националисты в таких странах, как Словакия, Австрия, Болгария и Хорватия, которые ставят под сомнение санкции против России и военную помощь Украине. Недавно об Украине высказался и крайне правый кандидат на пост президента Румынии.

Даже в Германии так называемый "файрвол", установленный основными партиями против сотрудничества с пророссийской "Альтернативой для Германии", был нарушен из-за миграционной политики перед выборами в следующем месяце, на которых крайне правая партия, по опросам, занимает второе место.

Трамп пытается подтолкнуть президента РФ Владимира Путина "заключить сделку" для быстрого прекращения войны. Он угрожает более "крупными" санкциями и обвалом цен на нефть, чтобы попытаться разрушить экономику России, если Путин будет против.

Восточная Европа отклоняется вправо

В Москве могут посчитать, что выдержат давление на переговорах с Трампом на фоне усиливающихся разногласий в Европе, из-за которых поддержка Украины может ослабеть.

Это может помочь Путину переключить внимание Трампа с Киева и принять условия мирного урегулирования, более выгодные России. В РФ учитывают, что президент США скептически относится к продолжению финансирования обороны Украины.

Большинство националистических лидеров в Европе открыто поддерживают Трампа и ждут от него окончания войны и, таким образом, укрепления своей экономики. По иронии судьбы, потенциально расколов европейское единство в критический момент, они могут дать Путину политическую передышку, чтобы продолжить военные усилия на поле боя.

Напомним, что В ССО прокомментировали информацию об отводе солдат КНДР с передовой в Курской области.

Также сообщалось, что Россия ударила из "Торнадо-С" по центру Краматорска, пострадали дети.