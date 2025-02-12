"Чекають Бахмут 2.0": солдати РФ готуються до найзапеклішої битви під Курськом, — NYT (фото)

За словами російського командира, у Курській області тривають найзапекліші бої, він "нічого подібного не бачив за всю спецоперацію" (кремлівський евфемізм повномасштабного вторгнення).

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Обидві сторони війни розглядають зайнятий ЗСУ виступ у Курській області як одну з найважливіших територій під час обіцяних президентом США Дональдом Трампом мирних переговорів. Військові аналітики кажуть, що ЗСУ направили одні зі своїх найкращих резервів до Курської області, сподіваючись використати цю частину території як предмет угоди. Про це пише The New York Times, журналісти якого поговорили з російськими солдатами.

"Це найзапекліші бої — я нічого подібного не бачив за всю спецоперацію", — сказав російський командир на псевдо "Гадес", який командує приблизно 200 бійцями, використовуючи кремлівський евфемізм війни.

Окоп у Курській області

Російський солдат

У російських військах очікують ще більш запеклих зіткнень у Курській області.

"Ми очікуємо Бахмут 2.0", — пояснив командувач із полку "Ахмат", який здебільшого складається з решти "вагнерівців". Серед інших опитаних солдатів виявилися російські добровольці, які підписали контракти за високі кошти. За їхніми словами, можливість воювати на російській території слугує додатковим імпульсом брати участь у війні, мету і причини якої назвати він не зміг.

Ще один російський командир, який погодився говорити на умовах анонімності, сказав, що чекає "неймовірних" втрат.

Російська техніка Фото: NYT

Фінський аналітик Пасі Паройнен з Black Bird Group зазначив, що російська операція в Суджі коштуватиме життів солдатів і цивільних, тому що Україна розмістила в Курській області сильні підрозділи.

Мешканка Курської області 64-річна Зоя сказала, що українські солдати, які зайшли в її село Погребки 12 серпня, були доброзичливими стосовно мирних жителів. За її словами, перші солдати, які зайшли до будинку, поділилися з чоловіком пачкою сигарет і запропонували свою допомогу.

"Це були дійсно хороші хлопці", — сказала вона. Інші кажуть, що в міру посилення бойових дій українські солдати стали припускати, що місцеві жителі можуть бути потенційними інформаторами та видати їхні місця розташування.

Зоя розповіла, що в них із чоловіком закінчилися їжа, доводилося відкопувати мерзлу картоплю в городі. Під час одного з таких випадків поруч із чоловіком вибухнув дрон. Чоловік помер у неї на руках через кілька хвилин, наводять журналісти слова жінки.

Зруйнований дроном будинок

У лютому на школу в Суджі, де перебували близько ста переселенців із різних курських сіл, упала ракета. Загинули четверо. Обидві сторони війни звинувачували в атаці одна одну. Україна опублікувала докази, що вказують на можливу провину Росії. За словами очевидців, з місця трагедії українські солдати евакуювали тих, хто вижив.

"Ми не знаємо, звідки прилетіла ракета, — сказала Юлія, російська жінка, чиї батьки вижили під час удару. Вона також пояснила, що українські солдати "прийшли та допомагали відкопувати людей з-під завалів і врятували наших людей".

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Курська область може використати в обмін на окуповані території, якщо Трамп схилить Путіна до угоди.

Також повідомлялося, що в Кремлі заявили, що не обговорюватимуть тему обміну своєї території.