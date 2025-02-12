По словам российского командира, в Курской области идут самые ожесточенные бои, он "ничего подобного не видел за всю спецоперацию" (кремлевский эвфемизм полномасштабного вторжения).

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Обе стороны войны рассматривают занятый ВСУ выступ в Курской области как одну из важнейших территорий в ходе обещанных президентом США Дональдом Трампом мирных переговоров. Военные аналитики говорят, что ВСУ направили одни из своих лучших резервов в Курскую область в надежде использовать эту часть территории как предмет сделки. Об этом пишет The New York Times, журналисты которого побеседовали с российскими солдатами.

"Это самые ожесточенные бои — я ничего подобного не видел за всю спецоперацию", — сказал российский командир с позывным "Гадес", командующий примерно 200 бойцами, используя кремлевский эвфемизм войны.

Окоп в Курской области

Российский солдат

В российских войсках ожидают еще более ожесточенных столкновений в Курской области.

"Мы ожидаем Бахмут 2.0", — объяснил командующий из полка "Ахмат", который большей частью состоит из оставшихся "вагнеровцев". Среди других опрошенных солдат оказались российские добровольцы, подписавшие контракты за высокие подъемные. По их словам, возможность воевать на российской территории служит дополнительным импульсом участвовать в войне, цели и причины которой назвать он затруднился.

Еще один российский командир, согласившийся говорить на условиях анонимности, сказал, что ждет "невообразимых" потерь.

Российская техника Фото: NYT

Финский аналитик Паси Паройнен из Black Bird Group отметил, что российская операция в Судже будет стоить жизней солдат и гражданских, потому что Украина разместила в Курской области сильные подразделения.

Жительница Курской облсти 64-летняя Зоя сказала, что украинские солдаты, которые зашли в ее село Погребки 12 августа, были дружелюбными по отношению к мирным жителям. По ее словам, первые солдаты, которые зашли в дом, поделились с мужем пачкой сигарет и предложили свою помощью.

"Это были действительно хорошие парни", — сказала она.

Другие говорят, что по мере усиления боевых действий украинские солдаты стали допускать, что местные жители могут быть потенциальными информаторами и выдать их места расположения.

Зоя рассказала, что у них с мужем закончились еда, приходилось откапывать мерзлую картошку в огороде. Во время одного из таких случаев рядом с мужем взорвался дрон. Мужчина умер у нее на руках по прошествии нескольких минут, приводят журналисты слова женщины.

Разрушенный дроном дом

В феврале на школу в Судже, где находились около ста переселенцев из разных курских сел, упала ракета. Погибли четверо. Обе стороны войны обвиняли в атаке друг друга. Украина опубликовала доказательства, указывающие на возможную вину России.

По словам очевидцев с места трагедии украинские солдаты эвакуировали выживших.

"Мы не знаем, откуда прилетела ракета, — сказала Юлия, российская женщина, чьи родители выжили во время удара. Она также объяснила, что украинские солдаты "пришли и помогали откапывать людей из-под завалов и спасли наших людей".

Напомним, что, по данным СМИ, Курская область может использовать в обмен на оккупированные территории, если Трамп склонит Путина к сделке.

Также сообщалось, что в Кремле заявили, что не будут обсуждать тему обмена своей территории.