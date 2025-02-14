Авіація і великі сухопутні війська: ЄС по-тихому розробляє план відправлення військ в Україну, — AP

За словами екскомандувача військ США в Європі Бена Годжеса, потрібні надійні сили, а не просто "блакитні шоломи", щоб росіяни розуміли, що їх розчавлять.

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Турбуючись про те, що європейський континент не входить до пріоритетної сфери безпеки США, група європейських країн негласно працює над планом відправлення військ в Україну, щоб допомогти забезпечити будь-яке майбутнє мирне врегулювання з Росією. Про це повідомляє The Associated Press.

Велика Британія і Франція йдуть в авангарді цих зусиль. Країни, які беруть участь в обговореннях, не хочуть розкривати свої карти та надавати російському президенту Володимиру Путіну перевагу, якщо він погодиться вести переговори про припинення війни.

"Я не вдаватимуся до подробиць конкретних можливостей, але я згоден, що якщо буде мир, то мають бути якісь гарантії безпеки для України, і Велика Британія зіграє в цьому свою роль", — обережно заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер напередодні, 13 лютого.

Європейці почали вивчати, які сили могли б знадобитися. Але виникли побоювання, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з Путіним без ЄС.

У грудні, після обрання Трампа, але до його інавгурації, група лідерів і міністрів зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у резиденції генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселі. Це були представники Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів і Польщі. Також були присутні високопосадовці ЄС.

Переговори будувалися на ідеї, висунутій президентом Франції Емманюелем Макроном на початку 2024 року. Тоді його відмова виключити розміщення військ на території України викликала обурення, особливо з боку лідерів Німеччини та Польщі.

Якими будуть ці миротворчі сили, залежатиме від умов мирного врегулювання і багато чого іншого.

Італія має конституційні обмеження на використання своїх сил. Нідерландам знадобиться зелене світло від парламенту, як і Німеччині, чия позиція може змінитися після виборів 23 лютого.

Надійні сили безпеки замість миротворців

Європейці мають розгорнути сильний і значний контингент, вважають експерти

Експерти та офіційні особи попереджають, що за нинішнього стану справ європейці мають розгорнути сильний і значний контингент, а не команду миротворців, як-от "блакитні шоломи" ООН.

"Це має бути реальна сила, щоб росіяни розуміли, що якщо вони коли-небудь випробують її, то будуть розчавлені. І ви можете бути впевнені, що Росія її випробує", — заявив минулого місяця Бен Годжес, колишній командувач військами США в Європі.

"Вони порушують усі угоди. Тому, якщо ми відправимо туди війська, у них мають бути авіація, великі сухопутні війська, безпілотники, контрбезпілотники, протиповітряна і протиракетна оборона. Усе це", — сказав він, додавши, що якщо росіянам протистоятимуть тільки "блакитні шоломи" і гвинтівки, їх розчавлять.

Відставний французький генерал Домінік Трінкан, колишній очільник французької військової місії в ООН, погодився, що миротворці ООН більше підходять "для розгортання в зонах, які набагато стабільніші".

"Для початку, проведення цієї операції із солдатами, зібраними з усього світу, займе приблизно рік", — зазначив він.

Нагадаємо, що СБУ показала уламки БпЛА, який атакував ЧАЕС. РФ вдарила дроном-камікадзе "Герань-2".

Також повідомлялося, що, за даними Deepstate, росіяни просунулися в районі річки Оскіл.